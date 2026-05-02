تقدم شركة جي بي أوتو، الوكيل المحلي لعلامة لي أوتو الصينية بالسوق المصري، سيارتها لي أوتو L9 ذات المدى الممتد REEV، بفئة واحدة من التجهيزات وبمدى يتجاوز 1400 كم بتفويلة واحدة.



أسعار ومواصفات لي أوتو L9 الجديدة بالسوق المصري:

تجهيزات لي أوتو L9

تقدم L9 تجربة داخلية غير تقليدية، حيث تأتي بـ6 مقاعد موزعة على 3 صفوف، مع تجهيزات رفاهية متقدمة تشمل مقاعد كهربائية بالكامل مزودة بخاصية التدليك والتدفئة، إلى جانب أوضاع متعددة للاسترخاء والنوم، ما يجعلها أقرب لسيارة عائلية فاخرة موجهة للرحلات الطويلة.



تعتمد السيارة على منظومة رقمية متكاملة تشمل شاشات كبيرة ونظام صوتي متطور يدعم Dolby Atmos، مع إمكانية توصيل أجهزة الألعاب، إلى جانب مساعد ذكي يعمل بالذكاء الاصطناعي للتحكم الكامل في وظائف السيارة، ما يعزز تجربة المستخدم داخل المقصورة.



أداء لي أوتو L9



تعتمد L9 على نظام دفع رباعي بمحركين كهربائيين، مدعومين بمحرك بنزين يعمل كمولد، لتصل القوة الإجمالية إلى 330 كيلوواط، مع تسارع من 0 إلى 100 كم/س خلال نحو 5.1 ثانية.



وتوفر السيارة مدى إجمالي يصل إلى 1412 كم، مع إمكانية السير لمسافة تقارب 280 كم بالكهرباء فقط، وهو ما يعد من أبرز نقاط القوة في هذا النوع من السيارات.

أنظمة قيادة ذكية وأمان متكامل

تم تزويد السيارة بحزمة متطورة من أنظمة مساعدة السائق تشمل LiDAR ومعالجات قوية تدعم القيادة شبه الذاتية، إلى جانب أنظمة أمان متكاملة تشمل 12 وسادة هوائية وهيكل عالي الصلابة، مع تقنيات متقدمة لتنقية الهواء داخل المقصورة.

أسعار لي أوتو L9



تقدم لي أوتو L9 ذات المدى الممتد REEV بسعر رسمي 4 مليون 350 ألف جنيه.

