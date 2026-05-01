صراع داخل مرسيدس.. أنتونيلي يزاحم جورج راسل على صدارة السائقين

ميامي - (د ب أ):

قال البريطاني جورج راسل، إنه لا يشعر بالقلق تجاه تراجعه في ترتيب السائقين ببطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا-1 حتى فترة التوقف الصيفي.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) أن سائق مرسيدس فاز بالسباق الافتتاحي للموسم في مدينة ملبورن الأسترالية، وكان من المتوقع أن يواصل صدارته للترتيب في الفترة الأولى من الموسم الجاري.

لكن زميله في الفريق، الإيطالي كيمي أنتونيلي خطف الأضواء بعد الفوز في سباقين متتاليين في الصين واليابان ليتصدر الترتيب العام بفارق تسع نقاط عن راسل.

وتتواصل السباقات بعد فترة توقف لخمسة أسابيع، وذلك بعد إلغاء سباقات شهر أبريل في البحرين والسعودية بسبب الحرب الإيرانية ، ومن المتوقع أن يواصل مرسيدس تصدره في سباق ميامي.

لكن تألق أنتونيلي زاد من الاحتمالات حول قدرته على منافسة زميله في الفريق الذي يتمتع بالخبرة، على اللقب.

وأوضح راسل أنه غير قلق من تراجعه في الترتيب في تلك المرحلة من الموسم، مشبهًا ذلك بأنه مثل الأمتار الأولى في سباق الماراثون.

وقال راسل: "لا أحد يتذكر من يتصدر الترتيب لوقت طويل".

وأضاف: "الأمر يتعلق بالوصول أولا إلى خط النهاية".

وبسؤاله حول المرحلة التي سيشعر فيها بالخطر في حال تواصل تراجعه أجاب راسل: "ربما مع بداية التوقف الصيفي".

