كشفت شركة ستيلانتس متعددة الجنسيات العالمية، عن منصة STLA One، وهي بنية هندسية معيارية للمركبات تم تطويرها لدعم أنظمة الدفع المتعددة وأحجام المركبات المختلفة.

وتتميز STLA One بهندسة معيارية قابلة للتوسع مع واجهات مشتركة تهدف إلى تقليل التعقيد وتسريع عمليات التطوير، إلى جانب استهداف تحقيق كفاءة في التكاليف بنسبة 20%، مدفوعة بالتصميم المعياري وخيارات البطاريات الجديدة.

وتدعم STLA One استراتيجية ستيلانتس التي تعد رابع أكبر منتج للسيارات في العالم، لتحسين وتطوير منصات المركبات. وبحلول عام 2030، تستهدف الشركة أن يتم إنتاج 50% من حجم سياراتها عبر ثلاث منصات عالمية، مع إعادة استخدام تصل إلى 70% من المكونات.

تم تصميم هذه الاستراتيجية لتقليص الوقت اللازم لطرح المنتجات في الأسواق، وتعزيز استقرار سلاسل التوريد، وتحسين كفاءة التكاليف.

قال الرئيس التنفيذي للهندسة والتكنولوجيا في ستيلانتس، Ned Curic: "تمثل STLA One مثالًا واضحًا على استراتيجية معيارية حقيقية تمنحنا مرونة منصة متعددة الطاقة دون تحمل أوجه القصور الناتجة عن الانتقال من نظام دفع إلى آخر".

وتغطي STLA One الفئات B، وC، وD، من خلال بنية معيارية جديدة تم تطويرها وفق مفهوم "الطاقة المخصصة حسب التصميم"، بهدف تحسين الكفاءة لكل نوع من أنظمة الدفع منذ البداية.

كما تمثل STLA One خطوة محورية ضمن توجه ستيلانتس لتعزيز قدرتها التنافسية من حيث التكلفة، وتبسيط العمليات التشغيلية، وتعزيز تنافسيتها عبر تقليص فجوة التكاليف مع أفضل الشركات العاملة في أوروبا.

مزايا استراتيجية رئيسية أخرى في منصة STLA One

تبسيط العمليات على نطاق واسع: بنية تكنولوجية متطورة تهدف إلى تقليل التعقيد مع توسيع نطاق التغطية السوقية

انتشار عالمي: تم تصميمها لدعم أكثر من 30 طرازًا والتوسع لإنتاج أكثر من مليوني وحدة بحلول عام 2035

تصميم معياري متكامل: واجهات معيارية مصممة لتحقيق أفضل أداء ممكن لكل نوع من استخدامات الطاقة، مع دعم أنظمة الدفع المختلفة

التكنولوجيا وتوقيت إطلاق ستيلانتس لمنصة STLA One

تعد STLA One أول منصة من ستيلانتس يتم التخطيط لدمج تقنيات STLA Brain، وSTLA SmartCockpit، وتقنية التوجيه الإلكتروني steer-by-wire بها.

ومن شأن هذه المنظومة التقنية دعم طرح المزايا الجديدة بوتيرة أسرع، وتمكين كل علامة تجارية تابعة لستيلانتس من تخصيص تجربة العملاء بما يعزز هويتها الفريدة. وتعتزم ستيلانتس إطلاق منصة STLA One في عام 2027.

استراتيجية ذكية للبطاريات بمنصة STLA One

التوسع في بطاريات LFP (فوسفات الحديد والليثيوم): زيادة الاعتماد على بطاريات LFP لدعم توفير حلول أكثر اقتصادية وتقليل الاعتماد على المواد الخام الحرجة.

دمج البطارية في هيكل المركبة: دمج البطارية داخل الهيكل الأساسي للمركبة لتقليل التكلفة والوزن والتعقيد، مع تحسين كفاءة الطاقة المدمجة

كما ستدعم STLA One تقنية 800 فولت، بما يوفر أوقات شحن تنافسية للغاية وتجربة قيادة أفضل للمركبات الكهربائية في الاستخدامات اليومية الفعلية.

وتهدف هذه الاستراتيجية الذكية للبطاريات إلى تحسين الجدوى الاقتصادية للمركبات الكهربائية على المدى الطويل، من خلال خفض تكاليف البطاريات وتبسيط عمليات الدمج والتكامل.

وتأتي STLA One ضمن جهود ستيلانتس لتوحيد تكامل المكونات المادية والبرمجية ضمن منظومة تقنية مشتركة. كما يمكن أن يسهم التصميم المعياري للمنصة في تسريع عمليات التطوير، وتقليل التعقيد، وتحقيق وفورات أكبر من خلال اقتصاديات الحجم.

