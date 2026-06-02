إعلان

انخفاض أسعار النفط وسط مؤشرات على تجدد الدبلوماسية

كتب : وكالات

12:41 م 02/06/2026

أسعار النفط

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تراجعت أسعار النفط اليوم، مما أدى إلى تراجع بعض مكاسب الأمس، وذلك في أعقاب مؤشرات على استمرار المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران.

وانخفض سعر خام برنت، المعيار العالمي للنفط، بنسبة 2% إلى 93.08 دولارًا للبرمي، كما انخفض سعر خام غرب تكساس الوسيط، المعيار الأمريكي، بنسبة مماثلة إلى 90.43 دولارًا للبرميل.

ارتفع سعر خام برنت بنسبة 4.24% يوم الاثنين، بعد أن أعلنت إيران تعليق محادثاتها مع الولايات المتحدة على خلفية الهجوم الإسرائيلي على لبنان خلال عطلة نهاية الأسبوع. إلا أن مصدراً إقليمياً أفاد لشبكة CNN لاحقاً بأن المحادثات عادت إلى مسارها الصحيح.
مؤشرات الأسهم

تشهد أسواق الأسهم تبايناً في الأداء. إذ استقرت العقود الآجلة لمؤشري ستاندرد آند بورز 500 وناسداك بشكل عام، بينما تشير العقود الآجلة لمؤشر داو جونز إلى افتتاح ضعيف نسبياً.
وقد سجل مؤشر ستاندرد آند بورز 500 مستوى قياسياً جديداً للمرة الخامسة على التوالي يوم الاثنين، "مع استمرار التفاؤل بشأن الذكاء الاصطناعي "، وفقاً لمحللي دويتشه بنك.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

أسعار النفط الصراع الإيراني خام برنت

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

فينيسيوس يتفوق على الفراعنة.. القيمة السوقية لمصر والبرازيل قبل ودية الأحد
رياضة محلية

فينيسيوس يتفوق على الفراعنة.. القيمة السوقية لمصر والبرازيل قبل ودية الأحد
هروب جماعي من مصحة المريوطية.. حكم رادع بالسجن لمتهمين بينهم مالك المنشأة
حوادث وقضايا

هروب جماعي من مصحة المريوطية.. حكم رادع بالسجن لمتهمين بينهم مالك المنشأة
بعد ظهور المانجو "الصعيدي".. الشعبة توضح موعد طرح "الزبدية" و"السكري" بالأسواق
اقتصاد

بعد ظهور المانجو "الصعيدي".. الشعبة توضح موعد طرح "الزبدية" و"السكري" بالأسواق
قبل تطبيقها في يوليو.. شعبة الذهب توضح تفاصيل الزيادة الجديدة على المصنعيات
اقتصاد

قبل تطبيقها في يوليو.. شعبة الذهب توضح تفاصيل الزيادة الجديدة على المصنعيات
الأزهر يحظر الموبايل في لجان امتحانات الثانوية
جامعات ومعاهد

الأزهر يحظر الموبايل في لجان امتحانات الثانوية

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

الحكومة تحدد نسبة القيمة المضافة على الغاز الطبيعي للمنازل
ارتفاع جديد في درجات الحرارة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأيام المقبلة