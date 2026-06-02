انخفاض أسعار النفط وسط مؤشرات على تجدد الدبلوماسية

تراجعت أسعار النفط اليوم، مما أدى إلى تراجع بعض مكاسب الأمس، وذلك في أعقاب مؤشرات على استمرار المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران.

وانخفض سعر خام برنت، المعيار العالمي للنفط، بنسبة 2% إلى 93.08 دولارًا للبرمي، كما انخفض سعر خام غرب تكساس الوسيط، المعيار الأمريكي، بنسبة مماثلة إلى 90.43 دولارًا للبرميل.

ارتفع سعر خام برنت بنسبة 4.24% يوم الاثنين، بعد أن أعلنت إيران تعليق محادثاتها مع الولايات المتحدة على خلفية الهجوم الإسرائيلي على لبنان خلال عطلة نهاية الأسبوع. إلا أن مصدراً إقليمياً أفاد لشبكة CNN لاحقاً بأن المحادثات عادت إلى مسارها الصحيح.

مؤشرات الأسهم

تشهد أسواق الأسهم تبايناً في الأداء. إذ استقرت العقود الآجلة لمؤشري ستاندرد آند بورز 500 وناسداك بشكل عام، بينما تشير العقود الآجلة لمؤشر داو جونز إلى افتتاح ضعيف نسبياً.

وقد سجل مؤشر ستاندرد آند بورز 500 مستوى قياسياً جديداً للمرة الخامسة على التوالي يوم الاثنين، "مع استمرار التفاؤل بشأن الذكاء الاصطناعي "، وفقاً لمحللي دويتشه بنك.