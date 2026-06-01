تفصلنا أيام قليلة عن انطلاق النسخة الثالثة والعشرين من بطولة كأس العالم لكرة القدم، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك خلال الفترة من 11 يونيو الجاري وحتى 19 يوليو المقبل.

وفي هذا الحدث الكروي العالمي، الذي يجذب أنظار مليارات المشجعين حول العالم كل أربعة أعوام، لا يقتصر الاهتمام على المنافسات والأداء الفني داخل المستطيل الأخضر فحسب، بل يمتد أيضًا إلى الحياة الشخصية لنجوم المنتخبات المشاركة.

ومن بين الجوانب التي تحظى باهتمام واسع لدى الجماهير، السيارات التي يمتلكها أبرز نجوم كرة القدم، خاصة أن العديد منهم يعرف بشغفه باقتناء وقيادة السيارات الرياضية الخارقة والطرازات الفاخرة التي تصل أسعار بعضها إلى ملايين الدولارات.

وعلى مدار منافسات كأس العالم 2026، تأخذكم هذه السلسلة في جولة داخل "جراجات" نجوم الكرة العالمية، للتعرف على السيارات الفارهة والخارقة التي يقودونها بعيدًا عن المستطيل الأخضر.

كريستيانو رونالدو قائد منتخب البرتغال

يعد كريستيانو رونالدو، قائد منتخب البرتغال، واحدًا من أبرز نجوم كرة القدم في العالم المعروفين بشغفهم باقتناء السيارات الفارهة والخارقة.

ويضم جراج "الدون" مجموعة استثنائية من السيارات النادرة، يقدر عددها بنحو 41 سيارة، وتتجاوز قيمتها الإجمالية عشرات الملايين من الدولارات.

ومن أبرز السيارات التي يمتلكها:

1- بوجاتي شينتوديتشي (Bugatti Centodieci)

تعد واحدة من أندر السيارات في العالم، ويتراوح سعرها بين 9 و10 ملايين دولار، وهي تقريبًا أغلى سيارة يمتلكها رونالدو حتى الآن.

2- رولز رويس كولينان (Rolls-Royce Cullinan)

تصل قيمتها إلى نحو 900 ألف دولار، وتعد أول سيارة SUV تنتجها رولز رويس.

3- فيراري F430

يقدر سعرها بنحو 300 ألف دولار.

4- بوجاتي شيرون (Bugatti Chiron)

يتراوح سعرها بين 2 و3 ملايين دولار، وتتميز بأداء فائق ومحرك قوي تصل قوته إلى نحو 1600 حصان.

5- لامبورجيني أفينتادور LP 700-4

سيارة رياضية خارقة يُقدر سعرها بنحو 318 ألف دولار.

6- فيراري 599 GTB

يتراوح سعرها بين 300 و400 ألف دولار.

7- بوجاتي فيرون جراند سبورت (Bugatti Veyron Grand Sport)

يبلغ سعرها نحو 1.7 مليون جنيه إسترليني.

8- ماكلارين سينا (McLaren Senna)

تقدر قيمتها بنحو مليون جنيه إسترليني، وتُعد من أبرز السيارات الرياضية المخصصة للحلبات والطرق العامة.

9- مرسيدس-AMG GLE 63

تصل قيمتها إلى نحو 127 ألف جنيه إسترليني.

10- شيفروليه كامارو (Chevrolet Camaro)

تعد من بين أقل السيارات سعرًا في مجموعة رونالدو، إذ اشتراها عام 2016 مقابل نحو 35 ألف جنيه إسترليني.

