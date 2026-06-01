في يونيو.. أسعار أرخص سيارة كروس أوفر "زيرو" في السوق المصري

تقدم شركة "كيان إيجيبت" للتجارة والاستثمار، الوكيل المحلي الحصري لعلامة "كوبرا" CUBRA الإسبانية في مصر، السيارة ليون كأرخص طرازاتها بالسوق المحلي خلال يونيو 2026.

ونستعرض من خلال التقرير التالي مواصفات وأسعار كوبرا ليون في مصر:

محرك كوبرا ليون

تعتمد كوبرا ليون الذي على محرك سعة 1.4 لتر تربو بقوة 150 حصان وناقل حركة أوتوماتيك 8 سرعات، وتتسارع من الثبات إلى 100 كم/س في 8.5 ثوان وسرعتها القصوى 214 كم/س.

تجهيزات كوبرا ليون الخارجية

تقدم كوبرا ليون بجنوط قياس 18 بوصة بلمسات نحاسية، وجناح خلفي أسود، وأعتاب رياضية جانبية، بالإضافة إلى إضاءة ترحاب بشعار كوبرا عند فتح الأبواب.

التجهيزات الداخلية

تمتلك كوبرا ليون مقصورة مزودة بمقاعد رياضية مكسوة بالجلد الأسود أو الأزرق البترولي، وخاصية التسخين والتحكم الكهربائي كما توفر ذاكرة لتعديلات مقعد السائق.

ويتوفر بالسيارة في لوحة القيادة شاشة تحكم لمسية قياس 12 بوصة بدعم أبل كار بلاي وأندرويد أوتو، بالإضافة إلى نظام "Beats Audio" الصوتي المكون من 9 سماعات.

وزودت سيارة كوبرا بتكييف ثلاثي المناطق وإضاءة محيطية متعددة الألوان وشاحن لاسلكي.

أنظمة أمان كوبرا ليون

والسيارة مجهزة بـ6 وسائد هوائية وأنظمة ESC للتحكم إلكتروني في الثبات ونظام TPMS لمراقبة ضغط الإطارات، وحساسات ركن أمامية وخلفية ونظام توجيه للمساعدة على الركن.

أسعار كوبرا ليون

تتاح كوبرا ليون هاتشباك موديل 2026 الجديدة لعملاء السوق المصري بفئة واحدة من التجهيزات بسعر رسمي مليون و949ألف جنيه.

