تبدأ من 840 ألف جنيه.. كايي تعلن أحدث أسعار سياراتها في مصر

أعلنت مجموعة جي بي غبور أوتو، الوكيل المحلي الحصري لعلامة "شانجان" Changan التجارية في مصر، عن طرح شانجان CS55 Plus موديل 2027 رسميًا في السوق المحلي خلال شهر يونيو الجاري.

ووفقًا لما أعلنه الوكيل المحلي للعلامة الصينية، فإن شانجان CS55 بلس 2027 ستقدم بزيادة قدرها 30 ألف جنيه مقارنة بالموديل السابق.

أسعار شانجان CS55-Plus

تقدم شانجان CS55 Plus موديل 2027 في مصر بفئتين من التجهيزات، وتبدأ أسعارها من 1.130.000 جنيه للفئة Elite، والفئة Premium الأعلى تجهيزًا بسعر 1.260.000 جنيه.

محرك شانجان CS55-Plus

تعتمد شانجان CS55-Plus على محرك 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، مزود بشاحن توربيني، بقوة 185 حصان عند 5500 لفة في الدقيقة، وعزم دوران 300 نيوتن.متر، ويتصل بناقل حركة ثنائي التعشيق DCT من 7 سرعات، وخزان وقود سعة 55 لتر.

أبعاد شانجان CS55-Plus

يبلغ طول شانجان CS55-Plus الإجمالي 4515 مم، وعرضها 1865 مم، وارتفاعها 1680 مم، وقاعدة عجلاتها 2656 مم، وصندوق أمتعة سعته تتراوح من 475 إلى 1415 لتر.

تجهيزات شانجان CS55-Plus الخارجية

تأتي شانجان CS55-Plus بمصابيح أمامية وخلفيه بإضاءة LED نهارية، ومرايات جانبية كهربائية الطي والضبط، وجنوط رياضية مقاس 19 بوصة، وحوامل للسقف، وجناح خلفي.

مواصفات الأمان في شانجان CS55-Plus

تضم شانجان CS55-Plus وسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي، ووسائد هوائية جانبية وستائرية، وفرامل مضادة للانغلاق ABS، ونظام توزيع قوة المكابح إلكترونيًا EBD، ونظام الاتزان الإلكتروني ESP، ونظام مراقبة ضغط الإطارات TPMS، وبرامج التوازن عند المرتفعات والمنحدرات.

كما يتوفر بالسيارة حساسات أمامية وخلفية، ورؤية 360 درجة للسيارة، وتحديد وتحذير من الاصطدام الأمامي، والتوقف التلقائي عند الطوارئ، والتحذير عند الخروج من الحارة المرورية، والحفاظ على القيادة في المسار.

التجهيزات الداخلية لشانجان CS55-Plus

مقصورة شانجان CS55-Plus مزودة بـ 3 أوضاع قيادة مختلفة، وعجلة قيادة جلد متعددة المهام، وناقل حركة إلكتروني، ومكيف هواء أوتوماتيكي، وشاشة عدادات رقمية 10 بوصة.

السيارة مزودة أيضًا بفتحة سقف بانورامية، وشاشة وسطية 12.3 بوصة للمعلومات والترفيه، مع خاصية عرض الهاتف على الشاشة، وبلوتوث، وخاصية التعرف على الأوامر الصوتية، ونظام صوتي بايونير.

يضاف إلى باقة المزايا مقاعد جلد، وإمكانية تعديل كرسي السائق كهربائيًا، وزجاج خلفي ملون، ومفتاح ذكي، وإدارة المحرك عن بُعد، ومثبت سرعة ذكي، شاحن لاسلكي للهاتف المحمولة، وإضاءة خافتة ملونة.

اقرأ أيضًا:

عشرات السيارات الملاكي المستعملة للبيع بمزاد حكومي كبير خلال أيام.. التفاصيل

كوبرا ليون موديل 2026 أرخص سيارات العلامة الإسبانية في مصر.. تعرف عليها

تبدأ من 840 ألف جنيه.. كايي تعلن أحدث أسعار سياراتها في مصر