تستعد الهيئة العامة للخدمات الحكومية التابعة لوزارة المالية، إلى تنظيم مزاد علني كبير لبيع عدد من "لوطات" سيارات الركوب (الملاكي) المستعملة وحافلات نقل الركاب ومركبات الشواطئ التابعة لمهمل ومتروك ومصادر جمارك الإسكندرية السلوم والدخيلة.

وأوضحت الإدارة المركزية للمبيعات، المشرف على عملية البيع، أن جلسة المزاد ستعقد في تمام الساعة 12 ظهر يوم السبت الموافق 11 يونيو الجاري، وذلك بقاعة نادي الجيزة الرياضي بشارع البحر الأعظم بمحافظة الجيزة.

ما السيارات المطروحة للبيع بمزاد جمارك الإسكندرية والدخيلة؟

يضم المزاد مجموعة من سيارات الملاكي أبرزها (جاجوار XF موديل 2009 - بورشه بوكستر 2005 - بورشه باناميرا 2010 - مرسيدس clk 320 موديل 2002 - بي إم دبليو 520i موديل 2008 - كيا سبورتاج 2005 - فورد إكسبلورر موديل 2008 - بورشه كايين موديل 2005 - أودي A5 موديل 2010).

كما يتوفر أيضًا للبيع سيارات (مرسيدس E350 موديل 2013 - لينكولن تاون كار موديل 2003 - كرايسلر استريتش موديل 2005 - سكودا أوكتافيا موديل 2010 - فولكس فاجن طوارق موديل 2008 - رولز رويس موديل 1966 - بي إم دبليو 318D موديل 2011 - مرسيدس 500R موديل 2007 - مرسيدس 350C موديل 2008 - كرايسلر 300C موديل 2005 - كرايسلر 300C موديل 2006 - لينكولن استريتش موديل 2000

ومن السيارات المطروحة للبيع كذلك (هامر H2 موديل 2004 - مرسيدس E320 موديل 2002 - بي إم دبليو X6 موديل 2009 - فورد إسكيب موديل 2013 - دودج تشالميجر موديل 2010 - بي إم دبليو X5 موديل 2006 - بي إم دبليو 520i موديل 2008 - كيا سبورتاج موديل 2005 - بيجو 407 موديل 2008 - هيونداي توسان موديل 2006).

ويتاح أيضًا بالمزاد سيارات فان وميني باص ومركبات شواطئ ماركات (مرسيدس فيتو - ايسوزو GMC - عدد 3 بتيش باجي LFORCE-600 موديل 2015 - موتوسيكل مرقوم CaFaera موديل 2016 - مرقوم CPG6LE موديل 2016).

شروط الاشتراك في مزاد سيارات جمرك الإسكندرية والسلوم والدخيلة

أشارت الهيئة إلى أن الاشتراك في المزاد يتطلب شراء كراسة الشروط والمواصفات مقابل 400 جنيه، وهي متاحة بمقر الهيئة العامة للخدمات الحكومية بأبراج وزارة المالية، امتداد شارع رمسيس، برج رقم 2.

أماكن معاينة السيارات المطروحة بالمزاد

تتيح الهيئة المركزية للمبيعات، معاينة السيارات للمشتركين في المزاد حتى يوم انعقاد الجلسة، كما يسمح باصطحاب فني لمعاينة اللوط المطلوب شراؤه، وذلك في ساحات بيكاسو أمام باب 22 وساحة نادي الخليج.

قيمة تأمين مزاد سيارات جمارك الإسكندرية

من الاشتراطات الأساسية أيضً للاشتراك في مزاد سيارات جمارك الإسكندرية والسلوم والدخيلة البحري، سداد قيمة التأمين قبل يوم بدء المزاد، والتي تقدر بـ50 ألف جنيه.

وأكدت اللجنة المشرفة على المزاد إلى أن البيع يتم دون عمولة، وأن المعاينة تعد أساس عملية الشراء، على أن يقوم من يرسو عليه العطاء بسداد 30% من قيمة الصفقة فور انتهاء جلسة المزاد، على أن يتم سداد باقي المبلغ خلال مدة لا تتجاوز 15 يومًا.

ويسمح للأفراد بالمشاركة في المزاد باستخدام بطاقة الرقم القومي سارية، بينما يتعين على الشخصيات الاعتبارية تقديم البطاقة الضريبية.

