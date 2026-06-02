سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع في منتصف تعاملات الثلاثاء

ارتفع سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 10 جنيهات، في منتصف تعاملات الثلاثاء 2-6-2026، مقارنة بمستواه مع بداية التعاملات، وفق ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا لـ"مصراوي".

سعر الذهب اللحظي

ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 4473 جنيهًا للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 18 إلى 5751 جنيهًا للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 21 إلى 6710 جنيهات للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 7668 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وصعد سعر الجنيه الذهب إلى 53680 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 76680 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 238474 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 383400 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.93% إلى نحو 4526 دولارا للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.