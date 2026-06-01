أكد أحد زين، رئيس لجنة الطاقة النظيفة بشعبة السيارات، أن السوق المصري يشهد تحولًا كبيرًا نحو السيارات الكهربائية خلال العام الجاري، مدفوعًا بعدة عوامل أبرزها ارتفاع أسعار الوقود، إلى جانب التوسع في طرح السيارات الكهربائية من جانب الوكلاء المحليين.

وأوضح زين في تصريحات تلفزيونية أن السيارات الكهربائية لم تعد مقتصرة على عدد محدود من الطرازات كما كان الحال في السابق، إذ أصبح لدى معظم وكلاء السيارات في مصر أكثر من طراز كهربائي ضمن تشكيلتهم، ما ساهم في زيادة الخيارات المتاحة أمام المستهلكين.

وأشار إلى أن توجه الحكومة نحو التوسع في استخدام السيارات الكهربائية داخل الجهات الحكومية يمثل رسالة دعم قوية لهذا القطاع، ويسهم في تعزيز ثقة المستهلكين وتشجيعهم على اقتناء هذه السيارات.

سيارات الـREEV تسهم في انتشار الكهرباء

وأضاف أن ظهور السيارات الكهربائية المزودة بتقنية REEV، والتي تجمع بين الاعتماد على الكهرباء ومحرك يعمل بالوقود لتوليد الطاقة عند الحاجة، ساهم في معالجة مخاوف العديد من العملاء بشأن الشحن. فهذه السيارات تتيح مواصلة السير لمسافات أطول حتى في حال عدم توافر إمكانية الشحن المنزلي بشكل يومي.

وأكد أن هذه العوامل مجتمعة أسهمت في نمو سوق السيارات الكهربائية بمعدلات كبيرة خلال الفترة الأخيرة، مع توقعات بمواصلة التوسع خلال السنوات المقبلة.

أبرز مزايا السيارات الكهربائية

وشدد على أن أبرز مزايا السيارات الكهربائية تتمثل في انخفاض تكلفة التشغيل، مشيرًا إلى أن التكلفة قد لا تتجاوز 10% من تكلفة تشغيل السيارات التقليدية العاملة بالبنزين، خاصة مع إمكانية شحن السيارة في المنزل وفقًا لتعريفة الكهرباء المنزلية.

وأردف أن العديد من السيارات الكهربائية الحديثة توفر مدى سير يصل إلى 500 كيلومتر للشحنة الواحدة، فيما تستطيع بعض الطرازات المتطورة قطع مسافات تقترب من 1000 كيلومتر.

تكلفة السيارات الكهربائية

كما أشار إلى أن تكاليف الصيانة في السيارات الكهربائية أقل بشكل ملحوظ مقارنة بالسيارات التقليدية، نظرًا لاعتمادها على عدد أقل بكثير من المكونات الميكانيكية المتحركة، ما يقلل احتمالات الأعطال الدورية ويخفض نفقات الصيانة على المدى الطويل.

ولفت إلى أن الدولة المصرية تقدم حوافز مهمة لدعم انتشار السيارات الكهربائية، من بينها الإعفاءات الجمركية التي تسهم في تقليل أسعارها، موضحًا أن أسعار بعض السيارات الكهربائية أصبحت قريبة من أسعار السيارات التقليدية في العديد من الفئات.

وفيما يتعلق بعمر البطاريات، أوضح أن التجارب العالمية، وخاصة في السوق الصينية، أظهرت قدرة بعض البطاريات على العمل لمسافات قد تصل إلى 800 ألف كيلومتر، ما يمنحها عمرًا افتراضيًا طويلًا قد يتجاوز 8 سنوات، مع إمكانية صيانة أو استبدال بعض المكونات الداخلية للبطارية بدلًا من تغييرها بالكامل، وهو ما يسهم في خفض التكلفة مستقبلًا.

اقرأ أيضًا:

عشرات السيارات الملاكي المستعملة للبيع بمزاد حكومي كبير خلال أيام.. التفاصيل

ما الفرق بين المياه الخضراء والحمراء المخصصة لردياتير السيارات؟

كوبرا ليون موديل 2026 أرخص سيارات العلامة الإسبانية في مصر.. تعرف عليها