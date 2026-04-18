صراع السيدان الأقوى.. تويوتا كورولا وهيونداي CN7 يخطفان الأنظار بمصر

يشهد سوق السيارات المصري حالة من المنافسة القوية بين الطرازات السيدان في الفئة الاقتصادية المتوسطة، خاصة مع تزايد الإقبال على السيارات التي تجمع بين الاعتمادية والتجهيزات الحديثة والسعر المناسب.

وتبرز في هذا السياق كل من تويوتا كورولا وهيونداي CN7 كأحد أبرز الخيارات التي يتوقف عندها شريحة كبيرة من المقبلين على الشراء حيق سجل الفارق السعري بين السيارتين 95 ألف جنيه.

ونستعرض من خلال التقرير التالي أبرز الفروق بين السيارتين تويوتا كورولا و هيونداي CN7:

أداء محرك تويوتا كورولا وهيونداي CN7

تعتمد تويوتا كورولا الجديدة على محرك يعمل بنظام VVT-I مكون من 4 اسطوانات سعة 1.6 لتر بقوة 120 حصانا، مرتبط بناقل أوتوماتيك بتقنية CTV.

تعتمد إلنترا CN7 على منظومة حركة اقتصادية واعتمادية ومحرك المحرك 4 سلندر، سعة 1600 سي سي تنفس طبيعي يولد قوة 126 حصان مع عزم دوران 155 نيوتن متر، وناقل حركة أوتوماتيك 6سرعات.

أبعاد تويوتا كورولا وهيونداي CN7

تأتي السيارة تويوتا كورولا الجديدة كليًا في السوق المصري بالطول: 4630 مم، العرض 1780 مم، الارتفاع 1435 مم، وسعة الشنطة حوالي 470 لتر، وهي مساحة ممتازة للعائلات.

تأتي هيونداي CN7 السيدان اطول 4.675 متر، عرض 1.825 متر، مع سعة حقيبة خلفية تبلغ 474 لتر.

مواصفات الأمان والسلامة تويوتا كورولا وهيونداي CN7

وفيما يتعلق بعوامل الأمان، زودت تويوتا كورولا يقدم الجيل الثاني عشر من كورولا في مصر بوسائل أمان قياسية أبرزها، وسائد هوائية، نظام فرامل مانعة للانغلاق ABS، توزيع إليكتروني للفرامل EBD، وخاصية المساعدة على صعود المرتفعات HAS. تجهيزًا.



فيما تقدم وهيونداي CN7 بفرامل مضادة للانغلاق (ABS)، توزيع إلكتروني لقوة الفرامل (EBD)، نظام الثبات الإلكتروني (ESP)، وبرنامج التوازن عند المرتفعات (HAC).

الكماليات والتجهيزات تويوتا كورولا و وهيونداي CN7

تضم السيارة تويوتا كورولا مجموعة من التجهيزات تتوفر السيارة في فئتها عالية التجهيز بفتحة سقف؛ شاحن لاسلكي لشحن الهواتف الذكية، مع خاصية التوصيل اللاسلكي بالهواتف الذكية-بلوتوث، شاشة وسطية تعمل باللمس مقاس 8 بوصة تدعم Apple CarPlay و Android Auto لاسلكيًا، عدادات رقمية (Digital) مقاس 12.3 بوصة في الفئات الأعلى لتقديم كافة معلومات القيادة بوضوح، تكييف أوتوماتيكي مزدوج المناطق (Dual Zone)، ومقاعد مريحة بخامات عالية الجودة.



بينما تأتي مقصورة سيارة هيونداي CN7 بشاشة 12.3شاشة عدادات متطورة وشاشة عرض وسطية تعمل باللمس (8 أو 10.25 بوصة حسب الفئة) تدعم Apple CarPlay وAndroid Aut، نظام صوتي من Bose مكون من 8 سماعات (في الفئة الأعلى)، تكييف هواء أوتوماتيك ثنائي المناطق، عجلة قيادة متعددة المهام، ومفتاح ذكي مع إمكانية إدارة المحرك عن بعد.

أسعار وفئات تويوتا كورولا و هيونداي CN7

تقدم تويوتا كورولا 2026 بأسعار رسمية تبدأ من 1.280.000 جنيه للفئة Active، والفئة Comfort 1.380.000 جنيه، والفئة Smart سعرها الرسمي بـ1.480.000 جنيه.

أما الفئة Smart المزودة بسقف بانورامي سعرها الرسمي 1.580.000 جنيه، بينما سعر الفئة Elegance الأعلى تجهيزًا من كورولا تباع مقابل 1.630.000 جنيه.

تتوفر سيارة هيونداي إلنترا CN7 موديل 2026 في السوق المصري بأسعار رسمية تبدأ من 1,375,000 جنيه، تأتي السيارة بأربع فئات رئيسية بأسعارها الرسمية المعلنة:

الفئة الأولى (Shadow): بسعر 1,375,000 جنيه

الفئة الثانية (Blaze): بسعر 1,530,000 جنيه

الفئة الثالثة (Redline): بسعر 1,700,000 جنيه

الفئة الرابعة (Black Diamond): بسعر 1,930,000 جنيه

