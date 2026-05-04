طرحت شركة دايموند موتورز، الوكيل المحلي الحصري لعلامة ميتسوبيشي التجارية في مصر، موديل 2027 من السيارة إكسباندر Facelift الـMPV سباعية المقاعد الجديدة في السوق المحلي.

أسعار ميتسوبيشي إكسباندر موديل 2027

وبحسب ما أعلنه الوكيل المحلي للعلامة اليابانية، تقدم السيارة بفئتين من التجهيزات بأسعار رسمية تبدأ من 1.475.000 جنيه للفئة Highline بزيادة 140.000 جنيه مقارنة بأسعار موديل 2026، والفئة Premium line سعرها 1.525.000 بزيادة 50.000 جنيه عن أسعار موديل 2026.

مواصفات ميتسوبيشي إكسباندر Facelift موديل 2027

تقدم ميتسوبيشي إكسباندر العائلية الجديدة بمحرك تنفس طبيعي 4 أسطوانات سعة 1500 سي سي، بقوة 105 حصان وعزم دوران قدره 141 نيوتن. متر عند 4000 دورة في الدقيقة. ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيك بـ4 سرعات، ما يساعد السيارة على الوصول إلى سرعة قصوى تبلغ 170 كم/س وفقًا للأرقام الرسمية.

الأبعاد والمساحات بميتسوبيشي إكسباندر

من حيث الأبعاد، يبلغ طول السيارة 4.59 متر مع قاعدة عجلات طولها 2.77 متر، وعرض 1.75 متر، وارتفاع يتراوح بين 1.73 و1.75 متر حسب الفئة. توفر السيارة حقيبة خلفية بسعة 495 لتر، والتي يمكن زيادتها إلى 1630 لترعند طي المقاعد الخلفية، مما يعزز من سعة التخزين.

التجهيزات الأساسية في ميتسوبيشي إكسباندر

تأتي إكسباندر 2027 مع العديد من الأنظمة التي تضمن الأمان والراحة. تشمل أنظمة ABS لمنع انغلاق الفرامل وEBD لتوزيع قوة الفرملة على العجلات، مع توافر و6 وسائد هوائية موزعة في المقصورة، بالإضافة إلى نظام AYC للتحكم في الانحراف، ونظام ISOFIX لتثبيت مقاعد الأطفال، وقفل أمان بالأبواب الخلفية حماية للأطفال.

تقدم سيارة ميتسوبيشي الجديدة قياسيًا بحساسات للأمطار والإضاءة LED الأمامية والخلفية، إلى جانب مفتاح ذكي مع إمكانية طي المقاعد الخلفية ومنافذ تكييف للصف الخلفي.

أما الفئة الثانية فتتضمن زر لتشغيل المحرك، بالإضافة إلى منفذ كهربائي 12 فولت بالجزء الخلفي من السيارة، وإضاءة ترحيبية، وعجلة قيادة متعددة الوظائف مع إمكانية تعديل ارتفاع مقعد السائق، وكاميرا خلفية لمساعدة السائق أثناء الرجوع.

تأتي إكسباندر 2027 مع شاشة مركزية أكبر تتميز بدعمها لخصائص أبل كار بلاي و أندرويد أوتو، مما يسهل ربط الهاتف الذكي بالنظام المعلوماتي للسيارة لتوفير تجربة ترفيهية ومرونة في استخدام التطبيقات. كما تم تزويد السيارة بفرامل يدوية كهربائية، إضافة إلى نظام تشغيل المحرك بالبصمة.

وتختلف نسخة 2027 من ميتسوبيشي إكسباندر عن سابقتها بتزويدها بمصد أمامي والخلفي بتصميم جديد، وشبكة أمامية بشكل جديد، بالإضافة إلى تطعيمات فضية بجنوط الفئة القياسية بدلاً من اللون الأسود.

كما زودت السيارة بإشارات LED للتنبيه عند الانعطاف، مصباح فرامل LED علوي، وقفل بمفتاح لغطاء خزان الوقود، إضاءة سقف داخلية في الأمام والخلف، تصميم جديد لعجلة القيادة، باور ستيرنج كهربي ESP، فلتر هواء ميكرون، مبرد خلفي يدوي، شاشة بنظام SDA.. وفي الفئة الأعلى مصابيح ضباب أمامية LED، وشاشة LCD مقاس 8 بوصة للعدادات، شاشة عرض مميزة.

