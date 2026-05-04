قال أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات المصرية، إن السوق بدأ يشهد تراجعًا في "الأوفر برايس" أو المبالغ الإضافية التي يفرضها تجار على الأسعار الرسمية للسيارات لتسهيل تسليمها بشكل أسرع.

أسباب تراجع أسعار السيارات

وأضاف أبو المجد في تصريحات لـ"مصراوي" أن أسباب التراجعات تعود إلى وقف الحرب واستقرار سعر الدولار، وعودة الهدوء نسبيًا إلى منطقة الشرق الأوسط بعد أسابيع من اشتعال الحرب.

وأردف أنه بالرغم من توقف الحرب إلا أن أسعار الشحن البحري والتأمين لا تزال مرتفعة لكنها انحفضت بعض الشيئ، مؤكدًا أنه مع المزيد من الاستقرار السياسي فإن ذلك سينعكس بالإيجاب على الأسواق ويؤدي إلى انخفاضات سعرية بالجملة.

وأكد رئيس رابطة تجار السيارات أن التراجعات التي شهدتها الغالبية العظمى من السيارات التي فرضت عليها "أوفر برايس" مؤخرًا هي بمثابة بدء تصحيح لمسار الأسعار مجددًا.

وفي السياق، أكد المهندس خالد سعد، أمين عام رابطة مصنعي السيارات المصرية، أن حالة الهدوء النسبي في التوترات الجيوسياسية خلال الأسابيع الماضية دفعت شريحة من العملاء إلى تأجيل قرار الشراء، آملين في حدوث مزيد من التراجعات في الأسعار أو اختفاء ظاهرة "الأوفر برايس"، خاصة مع تحرك أسعار الدولار في نطاق أكثر استقرارًا.

وأضاف سعد في تصريحات لموقع "العربية Business " أن التراجع في الأوفر برايس بدأ بالفعل ويتم رصده في السوق، نتيجة لعدم قدرة العملاء على استيعاب الزيادات الكبيرة التي شهدتها أسعار السيارات مؤخراً، بالتزامن مع توجه بعض الشركات إلى تصريف المخزون.

الأوفر برايس تراجع من 50 إلى 100 ألف جنيه

وأشار أمين رابطة المصنعين إلى أن نسب التراجع تختلف من سيارة لأخرى وفقًا لطبيعة الطلب والفئة السعرية، موضحًا أن السيارات الاقتصادية كانت الأكثر تأثرًا بانخفاض الزيادات غير الرسمية في الأسعار، وتراوحت التراجعات بين 50 و100 ألف جنيه في بعض الطرازات التي كانت قد سجلت زيادات وصلت إلى 200 و350 ألف جنيه، وذلك بعكس قطاع السيارات الفارهة الذي لم تتأثر الأسعار فيه لاختلاف طبيعة المستهلكين فيه.

