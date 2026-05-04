أعلنت مجموعة جي بي غبور أوتو، الوكيل المحلي الحصري لعلامة "شانجان" Changan التجارية في مصر، عن زيادة ارتفاع أسعار عدد من طرازاتها المتوفرة بالسوق المصري خلال شهر مايو الجاري.

ويأتي الإعلان عن الزيادة الجديدة بعد فترة من الهدوء والاستقرار التي شهدها السوق المصري منذ أواخر شهر أبريل الماضي، والتي اعتبرها مراقبون بأنها هدنة من موجة زيادات عارمة ضربت أسعار أكثر من 100 طراز خلال شهري مارس وأبريل.

ووفقًا للقائمة الجديدة المرسلة لشبكة موزعي شانجان، ارتفعت أسعار أربعة طرازات مختلفة الأنماط والسعات بقيم تتراوح بين 10.000 وحتى 100.000 جنيه؛ فيما استقرت أسعار ثلاثة طرازات أخرى عند معدلات شهر أبريل الماضي.

ويمكن من خلال الآتي التعرف على سيارات شانجان التي ارتفعت أسعارها خلال مايو :

شانجان UNI-V

ارتفعت أسعار شانجان UNI-V موديل 2026 بقيمة 25.000 جنيه، وأصبحت فئة Flagship المتوفرة محليًا تباع بـ1.325.000 جنيه بدلًا من 1.300.000 جنيه سابقًا.

شانجان CS35 Plus

ارتفعت أسعار شانجان CS35 Plus موديل 2026 بقيم تتراوح بين 50.000 وحتى 100.000 جنيه،

وبعد الزيادة أصبح سعر شانجان CS35 Plus يبدأ من 1.049.000 جنيه بدلًا من 999 ألف جنيه للفئة Elite، والفئة Premium بات سعرها الجديد 1.149.000 جنيه مقابل 1.069.000 جنيه، فيما سجلت الفئة Flagship نحو 1.249.000 جنيه مقارنة بـ1.149.000 جنيه.

شانجان CS55 Plus "تجميع محلي"

استقرت أسعار الفئة Elite القياسية من شانجان CS55 Plus دون زيادة لتباع بـ1.100.000 جنيه، بينما ارتفعت الفئة Premium بقيمة 10.000 جنيه لتباع بـ1.230.000 جنيه مقابل 1.220.000 جنيه.

شانجان CS75 Plus

ارتفعت أسعار شانجان CS75 Plus بقيمة ما بين 30.000 و31.000 جنيه، وأصبحت تبدأ من 1.480.000 جنيه بدلًا من 1.450.000 جنيه، للفئة Elite، و1.630.000 جنيه مقابل 1.599.000 جنيه للفئة الأعلى تجهيزًا.

