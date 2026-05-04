برلين - (د ب أ):

يلجأ الكثيرون إلى تعتيم زجاج السيارة من أجل المزيد من الخصوصية داخل المقصورة، فما مزايا التعتيم؟ وهل ينطوي على عيوب؟

مزايا الزجاج الفاميه

للإجابة عن هذين السؤالين، قال نادي السيارات ADAC الألماني إن تعتيم زجاج السيارات يتمتع بالعديد من المزايا؛ فإلى جانب المظهر الجمالي وزيادة مستوى الخصوصية في المقصورة الداخلية يتمتع التعتيم بمزايا عملية أيضًا، حيث إنه يعمل على تحسين مستوى الراحة داخل المقصورة، وخاصة في ظل الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة خلال فترات الصيف.

وأوضح الخبراء الألمان أن تعتيم الزجاج يسهم في خفض درجة الحرارة داخل السيارة بشكل ملحوظ، حيث إنه يعمل على تقليل كمية الأشعة الحرارية النافذة إلى الداخل، ما يخفف من الاعتماد على نظام التكييف ويحسن كفاءته، كما يساعد في تقليل الإبهار الناتج عن أشعة الشمس، الأمر الذي يعزز من وضوح الرؤية أثناء القيادة في الأجواء الساطعة.

كذلك يساهم التعتيم في حماية مكونات المقصورة الداخلية، مثل المقاعد ولوحة القيادة، من التآكل أو التغير اللوني الناتج عن التعرض المستمر للأشعة فوق البنفسجية.

عيوب زجاج الفاميه

ورغم هذه المزايا، لا يخلو تعتيم الزجاج من بعض العيوب؛ إذ قد تؤثر درجات التعتيم المرتفعة أو استخدام مواد منخفضة الجودة على مستوى الرؤية، خصوصًا أثناء القيادة الليلية أو في ظروف الإضاءة الضعيفة، فقد يسبب انخفاض الرؤية.

لذلك، يبقى اختيار درجة التعتيم المناسبة وجودة المواد المستخدمة عاملين أساسيين لضمان تحقيق الفائدة المرجوة دون التأثير على السلامة.

