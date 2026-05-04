إعلان

بعيدًا عن المخالفة.. ما مزايا وعيوب زجاج السيارات الفاميه؟

كتب : مصراوي

11:59 ص 04/05/2026 تعديل في 11:59 ص

زجاج فاميه للسيارات

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

برلين - (د ب أ):

يلجأ الكثيرون إلى تعتيم زجاج السيارة من أجل المزيد من الخصوصية داخل المقصورة، فما مزايا التعتيم؟ وهل ينطوي على عيوب؟

مزايا الزجاج الفاميه

للإجابة عن هذين السؤالين، قال نادي السيارات ADAC الألماني إن تعتيم زجاج السيارات يتمتع بالعديد من المزايا؛ فإلى جانب المظهر الجمالي وزيادة مستوى الخصوصية في المقصورة الداخلية يتمتع التعتيم بمزايا عملية أيضًا، حيث إنه يعمل على تحسين مستوى الراحة داخل المقصورة، وخاصة في ظل الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة خلال فترات الصيف.

وأوضح الخبراء الألمان أن تعتيم الزجاج يسهم في خفض درجة الحرارة داخل السيارة بشكل ملحوظ، حيث إنه يعمل على تقليل كمية الأشعة الحرارية النافذة إلى الداخل، ما يخفف من الاعتماد على نظام التكييف ويحسن كفاءته، كما يساعد في تقليل الإبهار الناتج عن أشعة الشمس، الأمر الذي يعزز من وضوح الرؤية أثناء القيادة في الأجواء الساطعة.

كذلك يساهم التعتيم في حماية مكونات المقصورة الداخلية، مثل المقاعد ولوحة القيادة، من التآكل أو التغير اللوني الناتج عن التعرض المستمر للأشعة فوق البنفسجية.

عيوب زجاج الفاميه

ورغم هذه المزايا، لا يخلو تعتيم الزجاج من بعض العيوب؛ إذ قد تؤثر درجات التعتيم المرتفعة أو استخدام مواد منخفضة الجودة على مستوى الرؤية، خصوصًا أثناء القيادة الليلية أو في ظروف الإضاءة الضعيفة، فقد يسبب انخفاض الرؤية.

لذلك، يبقى اختيار درجة التعتيم المناسبة وجودة المواد المستخدمة عاملين أساسيين لضمان تحقيق الفائدة المرجوة دون التأثير على السلامة.

اقرأ أيضًا:

قبل أيام من طرحها بمصر| ماذا نعرف عن هافال جوليون ماكس العائلية الجديدة

شيري تعلن نجاح سيارتها تيجو 9 في اختبار تصادم بثلاثة سيارات.. فيديو

.. أودي تطلق سيارتها Q4 e-tron الجديدة بخيارين من أنظمة الدفع.. صور

السيارات مخالفات مرورية زجاج فاميه حوادث السيارات

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

الأزهر يعتمد نتيجة مسابقة حفظ القرآن 2026.. 15 ألف فائز وجوائز 23 مليون
الأزهر

الأزهر يعتمد نتيجة مسابقة حفظ القرآن 2026.. 15 ألف فائز وجوائز 23 مليون
دفاع سارة خليفة يدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها
حوادث وقضايا

دفاع سارة خليفة يدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها
هل الحليب ضار؟.. إليك فوائده ومخاطر الإفراط في تناوله
نصائح طبية

هل الحليب ضار؟.. إليك فوائده ومخاطر الإفراط في تناوله
10 صور تخطف القلوب لـ أشهر جميلات برج السرطان
علاقات

10 صور تخطف القلوب لـ أشهر جميلات برج السرطان
هل يجوز الأضحية بالتقسيط في عيد الأضحى؟.. الشيخ أحمد خليل يجيب
أخبار

هل يجوز الأضحية بالتقسيط في عيد الأضحى؟.. الشيخ أحمد خليل يجيب

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

تفاصيل صلاة الجنازة على الفنان الراحل هاني شاكر.. الموعد والمكان
حصة في الأرض وأسانسير.. الشكل الجديد لشقق سكن لكل المصريين
قانون الأسرة للمسيحيين.. ننشر النص الكامل وأبرز الضوابط
مفاجآت قضية "هابي لاند".. ماذا حدث داخل مكتب المدير؟