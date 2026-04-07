أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، الأحد، القرار رقم 897 لسنة 2026، والذي يقضي بتعديل بعض أحكام القرار السابق رقم 1052 لسنة 2019 المنظم لضوابط تحديد نسب استهلاك تأمينات السيارات.

ويأتي هذا القرار في إطار جهود الهيئة لاستكمال البنية التشريعية لقطاع التأمين بعد الاطلاع على قانون التأمين الموحد الصادر بالقانون رقم 155 لسنة 2024، ومواكبة التغيرات الاقتصادية وأسعار قطع الغيار، وضمان حماية مصالح العملاء وشركات التأمين على حد سواء.

ما المقصود بنسب استهلاك تأمينات السيارات؟

تشير نسب الاستهلاك إلى مقدار الانخفاض في قيمة قطع غيار السيارة نتيجة الاستخدام والعمر الزمني. وتستخدم شركات التأمين هذه النسب عند تقدير قيمة التعويض، حيث لا يتم احتساب سعر القطعة الجديدة بالكامل، بل يتم خصم نسبة تعكس حالتها قبل الحادث.

كيف يتم احتساب التعويض؟

عند وقوع حادث، تعتمد شركة التأمين على تقرير الفحص لتحديد الأجزاء المتضررة، ثم تقوم بحساب قيمة التعويض بعد خصم نسبة الاستهلاك. فكلما زاد عمر السيارة، ارتفعت نسبة الاستهلاك، وبالتالي تقل القيمة التي تتحملها شركة التأمين، بينما يتحمل العميل الفارق.

ماذا يعني تعديل نسب تأمينات حوادث السيارات؟

تعديل نسب الاستهلاك يعني إعادة تقييم تلك النسب بالزيادة أو الخفض. وفي حال رفع النسب، تتحمل شركات التأمين جزءًا أقل من تكلفة الإصلاح، ما يزيد العبء المالي على العميل. أما في حال خفضها، فإن التعويض يكون أعلى، وتتحمل الشركة جزءًا أكبر من تكلفة الإصلاح.

ما أسباب التعديل؟

تأتي هذه التغييرات في ظل عدة عوامل اقتصادية، في مقدمتها ارتفاع أسعار قطع الغيار عالميًا، وتقلبات سعر صرف العملات الأجنبية، وزيادة تكاليف الصيانة والإصلاح؛ فضلًا عن سعي شركات التأمين لتحقيق التوازن بين التعويضات والمخاطر.

كيف سيؤثر التعديل على مالكي السيارات؟

ينعكس تعديل نسب الاستهلاك بشكل مباشر على تكلفة الإصلاح بعد الحوادث. ففي حال ارتفاع النسب، قد يضطر مالك السيارة إلى دفع مبالغ إضافية من جيبه، خاصة في السيارات التي مرّ على استخدامها عدة سنوات. بينما يستفيد العملاء في حال تقليل هذه النسب من تعويضات أكبر.

هل هناك بدائل؟

توفر بعض شركات التأمين وثائق إضافية تعرف بـ"عدم تطبيق الاستهلاك"، تتيح للعميل الحصول على تعويض كامل تقريبًا دون خصم نسب الاستهلاك، لكنها غالبًا ما تكون مقابل قسط تأميني أعلى.

اقرأ أيضًا:

الدولار على أعتاب 55 جنيهًا.. هل يدخل سوق السيارات في ركود جديد؟

طرح بروتون ساجا الجديدة بمقدم 65 ألف جنيه وقسط يصل إلى 10 سنوات

سيارات فورثينج موديل 2027 تنطلق رسميا في السوق المصري.. وزيادة أسعارها

تعرف على أسعار أرخص سيارات بيجو في مصر بعد نجاتها من فخ الزيادة