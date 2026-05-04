قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، إلزام جميع الوسائل الإعلامية والصحفية والمنصات الرقمية بعدم نشر أو تداول أي محتوى يتعلق بواقعة تحرش بإحدى التلميذات داخل مؤسسة تعليمية.

يأتي ذلك؛ في إطار الاختصاصات المقررة للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وبشأن ما تم تداوله مؤخرًا بخصوص واقعة تحرش بإحدى التلميذات "حديثة السن" داخل إحدى المؤسسات التعليمية، وما صاحب ذلك من نشر لمحتوى إعلامي تضمن تفاصيل ومقاطع مصورة متعلقة بالواقعة.

وقرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إلزام جميع الوسائل الإعلامية والصحفية وكافة المنصات الرقمية ومواقع وصفحات التواصل الاجتماعي الخاضعة لأحكام القانون 180 لسنة 2018، بالآتي:

أولاً: عدم نشر أو بث أو تداول أو إعادة نشر أي مقاطع مصورة تتعلق بالواقعة المشار إليها، بأي وسيلة أو شكل من أشكال التداول، وحذف المحتوى من جميع المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي التي قامت بالنشر قبل إصدار هذا القرار.

ثانياً: عدم نشر اسم المجني عليها أو أي بيانات أو صور أو معلومات من شأنها كشف هويتها بشكل مباشر أو غير مباشر، أو الإشارة إليها بما يسمح بالتعرف عليها، والالتزام الكامل بكود تغطية الجرائم الصادر عن المجلس، لا سيما الضوابط المتعلقة بجرائم الشرف والاعتداءات على الأعراض.

وكلف "الأعلى للإعلام"، الإدارة العامة للرصد بالمجلس بمتابعة مصادر عرض المحتوى المشار إليه تمهيدًا لإتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وشدد المجلس، على جميع الوسائل الإعلامية الخاضعة لأحكام القانون الالتزام بأصول المهنة ومعاييرها المهنية، مع استحضار مسؤوليتها المجتمعية في كل ما تنشره أو تبثه.

وأكد "الأعلى للإعلام"، على ضرورة عدم ممارسة العمل الإعلامي بأي شكل يمس حقوق الأفراد أو ينتقص من كرامتهم، خاصة في القضايا المتعلقة بالأطفال والفئات الأولى بالرعاية، مع تجنب تعريضهم لأي أذى نفسي أو اجتماعي قد ينجم عن ممارسات نشر غير منضبطة.