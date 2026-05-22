كشفت شركة ManDream، الوكيل المحلي لعلامة BYD في السوق المصري، عن أحدث قائمة أسعار سياراتها خلال شهر مايو الجاري، وذلك عقب الإطلاق الرسمي للطراز الجديد TI7 DM-i لأول مرة في مصر، خلال فعالية أقيمت بمنطقة أهرامات الجيزة.

وشهدت القائمة الجديدة انضمام TI7 DM-i لأول مرة بالسوق المصري، إلى جانب طرازات مثل Dolphin Surf EV وSealion 6 EV وSealion 6 DM-i، وATTO 8 و M9 وSealion 5 وShark 6.

أسعار سيارات بي واي دي الجديدة في مصر بشهر مايو الجاري:

دولفين Surf EV

جاءت السيارة دولفين Surf EV موديل 2027 بسعر رسمي بلغ 949,900 جنيه.

سيليون 6 EV

تقدم أسعار سيليون 6 EV موديل 2026 وأصبح سعرها الرسمي 1,699,900 جنيه.

سيليون 6 DM-i

تأتي أسعار سيليون 6 DM-i وأصبح سعر الفئة Ultra الرسمي 1,899,900 جنيه، أما الفئة الأعلى تجهيزًا Luxury فقد جاءت بسعر 2,099,900 جنيه.

ATTO 8

تقدم BYD ATTO 8 في السوق المصري بفئة واحدة من التجهيزات بسعر رسمي 2,849,900 جنيه.

سيليون 5 DM-i

تقدم سيليون 5 الجديدة في السوق المصري لأول مرة بفئتين من التجهيزات بسعر رسمي 1.399.900 جنيه للفئة الأولى Ultra، بينما تقدم الفئة الثانية Luxury بسعر رسمي 1.649.900 جنيه.

شارك 6

تقدم السيارة شارك 6 في مصر بفئة واحدة من التجهيزات هي Luxury بسعر رسمي 3.359.900 جنيه.

M9 DM-i

وجاءت السيارة الجديدة في السوق المصري بفئتين من التجهيزات بسعر رسمي 3.299.900 جنيه للفئة الأولى Ultra، أما الفئة الثانية Luxury فقد تقدمت بسعر رسمي 3.849.900 جنيه.

TI7 DM-i

تقدم BYD TI7 DM-i الفئة الأولى Ultra FWD بسعر رسمي 2 مليون و349 ألف جنيه، بينما تأتي الفئة الأعلى تجهيزًا Luxury AWD بسعر رسمي 2 مليون و799 ألف جنيه.

