أعلنت ستيلانتس عن إطلاق خطتها الاستراتيجية الجديدة “FaSTLAne 2030” باستثمارات تصل إلى 60 مليار يورو، تستهدف من خلالها تسريع النمو وتحقيق ربحية مستدامة على مدار السنوات الخمس المقبلة، بالاعتماد على مزيج من العلامات التجارية العالمية والحضور القوي في مختلف الأسواق، إلى جانب التركيز على التكنولوجيا والابتكار.

وجاء الإعلان خلال فعاليات يوم المستثمرين الذي أقيم بالمقر الرئيسي للشركة في مدينة أوبورن هيلز بولاية ميشيغان الأمريكية، حيث استعرضت الإدارة التنفيذية ملامح الخطة الجديدة التي تعتمد على ست ركائز رئيسية تشمل تطوير العلامات التجارية، الاستثمار في التقنيات الحديثة، توسيع الشراكات العالمية، وتحسين الكفاءة التصنيعية.

أكثر من 60 سيارة جديدة بحلول 2030

كشفت ستيلانتس أنها تعتزم إطلاق أكثر من 60 طرازًا جديدًا و50 تحديثًا رئيسيًا حتى عام 2030، تشمل 29 سيارة كهربائية بالكامل، و15 سيارة هجينة قابلة للشحن، إلى جانب 24 سيارة هجينة كهربائية و39 طرازًا بمحركات احتراق داخلي وهجينة خفيفة.

وأكدت الشركة أن علامات جيب ورام وبيجو وفيات ستكون محور الاستثمارات الرئيسية، حيث ستحصل مع وحدة المركبات التجارية Pro One على نحو 70% من إجمالي استثمارات المنتجات والعلامات التجارية.

استثمارات ضخمة في التكنولوجيا والمنصات الجديدة

خصصت الشركة أكثر من 24 مليار يورو للاستثمار في المنصات العالمية وأنظمة الدفع والتقنيات الحديثة، بما يمثل نحو 40% من إجمالي الإنفاق الرأسمالي والبحث والتطوير خلال فترة الخطة.

وتشمل الاستثمارات تطوير منصة STLA One الجديدة بالكامل، إلى جانب تقنيات STLA Brain للبرمجيات، وSTLA SmartCockpit لأنظمة التفاعل الذكي داخل السيارة، فضلًا عن نظام القيادة الذاتية STLA AutoDrive، على أن يبدأ طرح هذه التقنيات عالميًا خلال 2027.

توسع عالمي وشراكات استراتيجية

أكدت ستيلانتس أنها ستعزز شراكاتها العالمية مع عدد من الشركات الكبرى بهدف دعم التطوير التكنولوجي وخفض التكاليف وتعزيز الإنتاج.

ومن أبرز هذه الشراكات التعاون مع Leapmotor وDongfeng وTata وJaguar Land Rover، إلى جانب شراكات تقنية مع NVIDIA وQualcomm وUber وCATL.

تحسين كفاءة المصانع ورفع معدلات التشغيل

تستهدف الشركة رفع كفاءة التشغيل داخل مصانعها عالميًا، حيث تخطط لرفع معدلات استغلال الطاقة الإنتاجية إلى 80% بحلول 2030 في أوروبا والولايات المتحدة.

كما تعتزم إعادة هيكلة بعض المصانع الأوروبية والاستفادة من الشراكات الصناعية في إسبانيا وفرنسا، مع الحفاظ على الوظائف التصنيعية.

تقليص زمن تطوير السيارات إلى 24 شهرًا

ضمن خطة تحسين الأداء، تستهدف ستيلانتس تقليص مدة تطوير السيارات الجديدة إلى 24 شهرًا بدلًا من 40 شهرًا حاليًا، مع تعزيز الجودة وخفض التكاليف التشغيلية.

وتوقعت الشركة أن يحقق برنامج خفض التكاليف وفورات سنوية تصل إلى 6 مليارات يورو بحلول 2028، مع الاعتماد بشكل أكبر على تقنيات الذكاء الاصطناعي في مختلف العمليات التشغيلية.

نمو قوي مستهدف من ستيلانتس في أمريكا الشمالية والشرق الأوسط

تستهدف ستيلانتس تحقيق نمو في الإيرادات بنسبة 25% في أمريكا الشمالية مع هامش ربح تشغيلي يصل إلى 10%، عبر إطلاق 11 سيارة جديدة وتوسيع التغطية السوقية.

كما تستهدف الشركة نمو الإيرادات في الشرق الأوسط وأفريقيا بنسبة 40% مع هامش تشغيلي يصل إلى 12%، مدعومًا بخطط توطين المنتجات وزيادة الاعتماد على الواردات القادمة من الشراكات الآسيوية.

فيلوسا: نمتلك المقومات الكاملة لتحقيق أهداف FaSTLAne 2030

وقال Antonio Filosa الرئيس التنفيذي لشركة ستيلانتس، إن الخطة الجديدة تمثل خارطة طريق لتحقيق نمو طويل الأمد ومستدام، مؤكدًا أن الشركة تمتلك علامات تجارية قوية وحضورًا عالميًا وشبكة شراكات واسعة تمنحها قدرة كبيرة على المنافسة عالميًا.

وأضاف أن التركيز خلال المرحلة المقبلة سيكون على تقديم سيارات تجمع بين التكنولوجيا الحديثة والأسعار المناسبة مع تعزيز تجربة العملاء في مختلف الأسواق.