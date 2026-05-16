كشفت مجموعة قصراوي جروب للسيارات، الوكيل المحلي الحصري لعلامة ستروين الفرنسية في مصر، عن ستروين C5 آير كروس الجديدة كليًا التي تنتمي لفئة الكروس أوفر المدمجة لأول مرة بالسوق المحلي.

تقدم ستروين C5 آير كروس الجديدة كليا في مصر بفئتين من التجهيزات بسعر رسمي يبدأ من مليون 695 ألف جنيه للفئة الأولى و مليون 935 ألف جنيه للفئة الثانية



مساحات وأبعاد ستروين C5 آير كروس

تأتي ستروين C5 ستروين الجديدة بأبعاد أكبر من الجيل السابق، حيث يبلغ طولها مايقرب من 4.60 متر مع عرض 1.84 إلى 1.87 متر، بينما يصل الارتفاع إلى نحو 1.65 متر، مع قاعدة عجلات 2.73 متر،ومساحة تخزين خلفية تتراوح بين 565 و580 لتر.

محركات ستروين C5 آير كروس

تعتمد ستروين C5 آير كروس الجديدة كلياعلى سواعد محرك توربيني مكون من 4 أسطوانات سعة 1.6 لتر بقوة 180 حصان، و 300 نيوتن متر من عزم الدوران، مرتبط بناقل حركة أوتوماتيك من 6 سرعات.

مقصورة ستروين C5 آير كروس الداخلية

المقصورة الداخلية حصلت على تطوير واضح، حيث تأتي بشاشة وسطية كبيرة عمودية، وعدادات رقمية بالكامل، مع تحسينات في توزيع مساحات التخزين. كما تركز ستروين بشكل كبير على راحة المقاعد عبر نظام “Advanced Comfort”، الذي يعد من أبرز نقاط القوة في سياراتها، خصوصًا في الرحلات الطويلة.



منظومة الأمان في ستروين C5 آير كروس

تقدم ستروين C5 بحزمة متكاملة من أنظمة المساعدة، تشمل الفرملة التلقائية في حالات الطوارئ، ومثبت السرعة التكيفي، ومساعد الحفاظ على المسار، بالإضافة إلى أنظمة مراقبة النقطة العمياء وكاميرات الرؤية المحيطية في الفئات الأعلى تجهيزًا.

