بعد إطلاق BYD Sealion 5 DM-i رسميًا بالسوق المصري لأول مرة، دخلت السيارة ضمن واحدة من أقوى الفئات التنافسية في سوق الـSUV، خاصة مع اعتمادها على تكنولوجيا الـPlug-in Hybrid وتقديمها بسعر يبدأ من 1.4 مليون جنيه.

وتقدم بي واي دي Sealion 5 DM-i بفئتين في السوق المحلي، بسعر رسمي يبدأ من مليون و400 ألف جنيه للفئة الأولى، بينما تصل الفئة الثانية إلى مليون و650 ألف جنيه.

وتعتمد السيارة على منظومة هجينة Plug-in Hybrid DM-i تضم محرك بنزين سعة 1.5 لتر مع محرك كهربائي، لتولد قوة إجمالية تقارب 212 حصان، مع ناقل حركة أوتوماتيكي ودفع أمامي، كما تتسارع من 0 إلى 100 كم/س خلال 7.7 إلى 8.1 ثانية، بينما تبلغ سرعتها القصوى نحو 170 كم/س.

أسعار ومواصفات أبرز منافسي بي واي دي سيليون 5 في مصر:

Hyundai Tucson

تبدأ أسعار توسان Facelift من 1,800,000 جنيه لفئة Smart Shadow، بينما تقدم الفئة Blaze بسعر 1,950,000 جنيه.

وتعتمد السيارة على محرك رباعي الأسطوانات سعة 1.6 لتر تيربو GDI بقوة 180 حصان، متصل بناقل حركة أوتوماتيك من 7 سرعات.

Chery Tiggo 8 Pro Max

تبدأ أسعار تيجو 8 برو ماكس من 1,590,000 جنيه لفئة Luxury، فيما تصل الفئة Flagship إلى 1,690,000 جنيه.

وتأتي السيارة بمحرك 1.6 لتر تيربو رباعي الأسطوانات يولد 197 حصان وعزم دوران 290 نيوتن متر، مع ناقل حركة أوتوماتيك مزدوج القابض من 7 سرعات ونظام دفع أمامي.

Kia Sportage

تطرح سبورتاج 2026 الجديدة بأسعار تبدأ من 1,799,900 جنيه لفئة LX، وتصل إلى 1,899,900 جنيه لفئة EX.

وتعتمد السيارة على محرك 1.6 لتر تيربو بقوة 180 حصان، متصل بناقل حركة DCT جاف من 7 سرعات.

MG HS

تقدم MG HS+ Luxury بسعر رسمي 1,575,000 جنيه، بينما يبلغ سعر MG HS HEV نحو 1,700,000 جنيه.

وتتوفر السيارة بمحرك 1.5 لتر تيربو بقوة 170 حصان وعزم دوران 275 نيوتن متر مع ناقل حركة أوتوماتيك ثنائي التعشيق من 7 سرعات، كما تتوفر بنسخة هجينة HEV بقوة إجمالية تصل إلى 221 حصان وعزم دوران 340 نيوتن متر.

Jetour Dashing

تقدم جيتور داشينج بفئتين في السوق المصري، حيث تبدأ أسعار الفئة Luxury 1.5L من 1,330,000 جنيه، بينما تصل الفئة Luxury 1.6L إلى 1,480,000 جنيه.

وتعتمد السيارة على محرك 1.5 لتر تيربو بقوة 156 حصان وعزم دوران 230 نيوتن متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيك DCT WET مع نظام دفع أمامي.

