كاديلاك "أوبتيك" أرخص SUV فاخرة للعلامة الأمريكية بالسوق المصري

كتب : محمد جمال

12:03 م 16/05/2026
    كاديلاك أوبتيك الجديدة
    كاديلاك أوبتيك الجديدة
    كاديلاك أوبتيك الجديدة
    كاديلاك أوبتيك الجديدة

تقدم مجموعة المنصور للسيارات بالتعاون مع جنرال موتورز، سيارتها الجديدة كاديلاك أوبتيك لأول مرة داخل السوق المصري كأرخص طرازاتها خلال شهر مايو الحاري.


أسعار كاديلاك أوبتيك الرسمية في مصر


تقدم كاديلاك أوبتيك الجديدة في السوق المصري بسعر رسمي يبلغ 4 ملايين و150 ألف جنيه.


محرك كاديلاك أوبتيك


تعتمد كاديلاك أوبتيك على منظومة كهربائية بالكامل تضم محركين كهربائيين مع نظام دفع كلي للعجلات AWD، وتولد السيارة قوة تصل إلى 300 حصان تقريبًا مع عزم دوران يبلغ 480 نيوتن متر.

تتسارع أوبتيك من الثبات إلى 100 كم/س في أقل من 6 ثوانٍ، كما توفر البطارية مدى قيادة يتجاوز 480 كيلومترًا بالشحنة الواحدة.

أبعاد كاديلاك أوبتيك


جاءت كاديلاك أوبتيك الجديدة بطول يبلغ 4820 مم، وعرض 2126 مم شامل المرايات، وارتفاع 1644 مم، مع قاعدة عجلات تصل إلى 2954 مم.

منظومة الأمان في أوبتيك


حصلت كاديلاك أوبتيك على مجموعة كبيرة من أنظمة الأمان ومساعدة السائق، حيث زودت السيارة بنظام فرامل طوارئ أوتوماتيكية، ومثبت سرعة ذكي، ونظام الحفاظ على المسار، ومراقبة النقطة العمياء، بالإضافة إلى كاميرات رؤية محيطية 360 درجة وحساسات أمامية وخلفية، إلى جانب أنظمة متطورة للتحكم والثبات أثناء القيادة.

تجهيزات كاديلاك أوبتيك الداخلية


تقدم أوبتيك تجربة فاخرة داخل المقصورة بفضل الشاشة البانورامية الضخمة الممتدة بعرض التابلوه، إلى جانب نظام معلومات وترفيه حديث يدعم التطبيقات والخدمات الذكية، كما حصلت السيارة على مقاعد كهربائية بذاكرة، وسقف بانوراما، وإضاءة داخلية محيطية، وشاحن لاسلكي للهاتف، وتكييف أوتوماتيك متعدد المناطق.

