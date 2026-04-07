أعلنت مجموعة قصراوي جروب، الوكيل الحصري لعلامة جيتور التجارية في مصر، عن زيادة أسعار جميع سيارات العلامة الصينية المتوفرة بالسوق المحلي خلال شهر أبريل الجاري.

وبحسب المعلن من الوكيل المحلي للعلامة الصينية، فقد ارتفعت طرازات جيتور السبعة المتاحة بمصر بقيم تصل إلى 90 ألف جنيه، وذلك للمرة الثانية بعد أقل من أسبوعين عن آخر زيادة تم إقرارها أواخر مارس الماضي.

ونستعرض في هذا التقرير أسعار جميع سيارات جيتور الصينية في مصر بعد الزيادة:

جيتور X70

تقدم النسخة المستوردة من جيتور X70 بفئتين، الفئة الأولى Comfort بسعر 1.095.000 جنيه، فيما تأتي الفئة الثانية Luxury بسعر 1.240.000 جنيه.

جيتور X70 Plus

تقدم جيتور النسخة X70 Plus موديل 2026 تبدأ من 1,250,000 جنيه.

جيتور X90 Plus

تقدم جيتور X90 Plus Facelift موديل 2026 بسعر 1,560,000 جنيه.

جيتور داشينج

تقدم جيتور داشينج في السوق المصري بفئتين بسعر رسمي يبدأ من 1,330,000 جنيه للفئة Luxury 1.5L، والفئة

Luxury 1.6L بسعر 1,480,000 جنيه.

جيتور T1

تقدم جيتور T1 موديل 2026 في السوق المصري بسعر 1,730,000 جنيه للفئة Luxury العادية، وتقدم T1 لفئة matt colour بسعر 1,760,000 جنيه.

جيتور T2

تقدم T2 موديل 2026 بفئتين، فئة Luxury بسعر 1,900,000 جنيه، بينما تأتي فئة Matt Colour بسعر 1,930,000 جنيه.

جيتور T2 i-DM

تأتي جيتور T2 i-DM الرياضية متعددة الاستخدامات الجديدة مزودة بمنظومة هجينة قابلة للشحن (PHEV)، وطرحت بفئة Luxury بسعر يبلغ 2,150,000 جنيه.

