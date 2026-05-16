تشهد صناعة السيارات في مصر توسعات مستمرة لتشمل تجميع وتصنيع طرازات متنوعة محلياً، إلى جانب خطط متزايدة لتوطين المزيد من العلامات التجارية داخل السوق المصري، في إطار توجه الدولة لتعميق المكون المحلي وزيادة الإنتاج.

وخلال الشهر الجاري، برزت خطوة مهمة تمثلت في بدء التجميع المحلي لأول مرة لسيارة هافال جوليون Facelift داخل مصر، لتدخل مرحلة جديدة من التصنيع المحلي في فئة الـSUV المدمجة، وهو ما يعكس استمرار توسع العلامة في السوق المصري ورفع نسبة الاعتماد على الإنتاج المحلي في بعض طرازاتها.

وفيما يلي أبرز 10 سيارات محلية الصنع أو المجمعة محليًا في مصر:

نيسان صني



تتوفر نيسان صني العائلية موديل 2027 في مصر خلال شهر مايو الجاري بثلاث فئات مختلفة التجهيزات، وتبدأ أسعارها الرسمية من 765.000 جنيه للفئة Base A/T، والفئة AT Mid سعرها الرسمي 800.000 جنيه، بينما يبلغ سعر الفئة AT Super salon الأعلى تجهيزًا 835.000 جنيه.

تعتمد السيارة على محرك 4 سلندر بسعة 1500 سي سي، يولد قوة 108 حصان، ويأتي مرتبطًا بناقل حركة أوتوماتيكي من 4 سرعات أو يدوي من 5 سرعات.

هيونداي اكسنت RB



ووفقًا للأسعار الرسمية، تعد هيونداي أكسنت RB موديل 2026 أرخص سيارة كورية في السوق المصري، إذ تبدأ أسعارها من 730.000 جنيه للفئة GL، و760.000 جنيه للفئة SR، بينما يبلغ سعر فئة DAB ABS نحو 800.000 جنيه، والفئة Highline بـ839.000 جنيه.

تعتمد هيونداي أكسنت RB على محرك رباعي الاسطوانات سعة 1600 سي سي، وعزم أقصى للدوران 125 "حصان"، وعزم أقصى للدوران 156 نيوتن/متر.

جيلي إمجراند



تتوفر جيلي إمجراند بأسعار رسمية تبدأ من 789 الف جنيه للفئة الأولى (Comfort) و 889 ألف جنيه للفئة الثانية (Luxury).

تأتي جيلي إمجراند المصنعة في مصر بمحرك بقوة 122 حصانًا، مع عزم دوران يصل إلى 180 نيوتن متر، ويتيح المحرك استهلاكًا للوقود يبلغ 5.82 لتر لكل 100 كم، ويرتبط المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي من 6 سرعات، وتتسارع سيارة جيلي إمجراند من 0 إلى 100 كم في 11.96 ثانية، وسعة خزان الوقود تبلغ 50 لترًا.

شيفرولية أوبترا



تبدأ أسعار شيفرولية أوبترا الجديدة 764.900 جنيه للفئة الأولى القياسية، و789.900 جنيه للفئة الثانية الأعلى تجهيزًا.

تعتمد سيارة شيفرولية المجمعة محليًا بمصانع الشركة في مدينة السادس من أكتوبر، تعتمد على محرك رباعي الأسطوانات سعة 1.5 لتر، بقوة 98 حصان وعزم دوران يبلغ 140 نيوتن متر. يتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي CVT من 8 سرعات.

هافال جوليون FL



تقدم هافال بثلاث فئات من التجهيزات بأسعار تبدأ من 939.000 جنيه للفئة Standard، والفئة Deluxe الثانية المجمعة محليًا بسعر 990.000 جنيه، أما الفئة High Deluxe الثالثة الأعلى تجهيزًا من هافال جوليون Facelift محلية الصنع الجديدة تقدم بسعر رسمي 1.090.000 جنيه.

تعتمد السيارة على محرك سعة 1.5 لتر تيربو يولد قوة 148 حصانًا، مع عزم دوران يبلغ 220 نيوتن متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيك مزدوج القابض 7 سرعات بتبريد زيت، ما يوفر توازنًا بين الأداء واستهلاك الوقود.

شيري أريزو 5



تبدأ أسعار شيري أريزو 5 موديل 2026 بالسوق المصري، وجاءت أسعارها كالتالي، الفئة الأولى MT Basic بسعر 720,000 جنيه، والفئة الثانية CVT Basic بسعر 765,000 جنيه، بينما سجلت الفئة الثالثة CVT Comfort نحو 805,000 جنيه.

تعتمد جميع فئات أريزو 5 الجديدة على محرك سعة 1.5 لتر، ينتج قدرة تصل إلى 114 حصانًا عند 6150 دورة في الدقيقة، مع عزم دوران يبلغ 141 نيوتن متر عند 3800 دورة، وقد تم تزويد الفئتين Basic وComfort بناقل حركة أوتوماتيكي من نوع CVT، بينما جاءت فئة MT مزودة بناقل حركة يدوي من خمس سرعات.

شيري تيجو 7



جاءت أسعار شيري تيجو 7 موديل 2026 بالسوق المصري، وجاءت أسعارها كالتالي، الفئة Comfort بسعر 1,000,000 جنيه، بينما سجلت الفئة Luxury نحو 1,070,000 جنيه.

تعتمد تيجو 7 الجديدة المجمعة بمصانع الشركة في مصر على سواعد محرك تربو 4 سلندر سعة 1500 سي سي بقوة 145 حصان وعزم 210 نيوتن.متر عند 1750 دورة/الدقيقة مع ناقل حركة ثنائي التعشيق 6 سرعات.

شيري تيجو 4 برو



تأتي أسعار شيري تيجو 4 برو موديل 2026 بالسوق المصري، وجاءت أسعارها كالتالي، تبدأ من 950,000 جنيه لفئة Comfort، وتصل إلى 990,000 جنيه لفئة Luxury، فيما بلغت الفئة الأعلى Luxury Turbo نحو 1,055,000 جنيه.

تعتمد تيجو 4 برو على نسختين من المحركات الأولى سعة 1500 سي سي تنفس طبيعي يولد قوة 111 حصان وعزم دوران 132 نيوتن متر، مع ناقل حركة أوتوماتيكي CVT، والمحرك الثاني تربو 1500 سي سي يولد قوة 145 حصان وعزم دوران 210 نيوتن متر.

بروتون ساجا



تباع بروتون ساجا خلال الشهر الجاري بسعر رسمي 649.900 جنيه.

تعتمد بروتون ساجا على محرك تنفس طبيعي صغير رباعي الاسطوانات سعة 1.3 لتر بقوة 95 حصان، عزم أقصى 120 نيوتن. متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيك من 4 سرعات.

هيونداي انترا AD



وتأتي بسعرها الرسمي 1.020.000 جنيه للفئة القياسية، والفئة Modern الثانية سعرها 1.120.000 جنيه، وارتقت الفئة Modern المزودة بفتحة سقف سعرها الجديد 1.135.000 جنيه، فيما سعر الفئة Topline الأعلى تجهيزًا سعرها الجديد 1.235.000 جنيه.

تعتمد سيارة إلنترا AD موديل 2027 على سواعد محرك رباعي الأسطوانات سعة 1.600 سي سي بقوة 127.5 حصان، و155 نيوتن متر للعزم الأقصى عند 4.850 لفة في الدقيقة، متصل بناقل حركة 6SP-AT.

