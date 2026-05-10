أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بدء صرف أسمدة الموسم الزراعي الصيفي لعام 2026 من خلال منظومة إلكترونية متكاملة تعتمد على “كارت الفلاح الذكي”، مع إلغاء التعامل النقدي بشكل نهائي داخل منظومة الصرف، في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.

وأكدت الوزارة، في بيان لها، الأحد، توافر رصيد كافٍ من الأسمدة داخل الجمعيات الزراعية بمختلف المحافظات، حيث بلغ حجم المخزون نحو 6.6 مليون شيكارة من أسمدة اليوريا والنترات كدفعة أولية، بما يضمن تلبية احتياجات المزارعين خلال الموسم الصيفي.

وأوضحت أن عملية الصرف تتم عبر 5500 ماكينة نقاط بيع إلكترونية POS موزعة على مستوى 27 محافظة، تنفيذًا لتوجيهات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بهدف تسهيل حصول المزارعين على مستلزماتهم الزراعية وتحقيق العدالة في توزيع الدعم، خاصة لصغار المزارعين وأصحاب الحيازات الأقل من 25 فدانًا.

من جانبه، أكد الدكتور محمد شطا، رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات، أن “كارت الفلاح الذكي” أصبح الوسيلة الوحيدة المعتمدة لصرف الأسمدة بجميع المحافظات اعتبارًا من اليوم، مشددًا على إلغاء أي تعامل نقدي داخل منظومة الصرف.

أضاف أن جميع الجمعيات الزراعية تم توجيهها بعدم تحصيل أي مبالغ مالية نقدًا من المزارعين، على أن تتم كافة المعاملات إلكترونيًا من خلال شحن “كارت ميزة فلاح”، والسداد بالسعر الرسمي المقرر دون أي زيادات.

وأشار إلى أن هذه الإجراءات تستهدف منع التلاعب أو تسرب الدعم، إلى جانب بناء قاعدة بيانات دقيقة تساعد متخذي القرار في تطوير منظومة الدعم الزراعي وتحسين كفاءة الخدمات المقدمة للمزارعين.

وكشف رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات أن شركة التحول الرقمي ستبدأ توزيع الأسمدة في 6 محافظات تشمل البحيرة والإسكندرية والإسماعيلية والسويس وبورسعيد والنوبارية، وفق الضوابط والآليات المطبقة في باقي المحافظات.

وفي السياق نفسه، أكدت وزارة الزراعة استمرار المتابعة اليومية لحركة توزيع الأسمدة من خلال غرف عمليات مركزية ومديريات الزراعة بالمحافظات، لضمان انتظام عمليات الصرف والتعامل الفوري مع أي معوقات قد تواجه المزارعين.

ودعت الوزارة المزارعين إلى الالتزام باستخدام “كارت الفلاح الذكي” والإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات، لضمان حصولهم على مستحقاتهم بسهولة ويسر وفي إطار من الشفافية والانضباط.