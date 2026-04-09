أعلن دير سانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء مواعيد استقبال السائحين من مختلف الجنسيات، حيث يستقبل الزوار من السبت إلى الخميس بدءًا من الساعة 8:45 صباحًا وحتى 11:30 صباحًا، بينما تكون مواعيد الزيارة يوم الجمعة من الساعة 10:45 صباحًا وحتى 11:30 صباحًا، باستثناء أيام الإجازات والمناسبات الدينية.

غلق الدير لمدة 3 أيام

وقال توني كازامياس، مستشار الدير، إنه تم غلق الدير لمدة 3 أيام بداية من اليوم وحتى السبت المقبل، لإتاحة الفرصة للرهبان لإقامة الصلوات والطقوس في هدوء، على أن يُعاد فتحه أمام الزوار يوم الأحد، ثم يُغلق مجددًا يوم الإثنين لاستكمال الطقوس الدينية.

أيام غلق إضافية في أبريل

وأوضح أنه من المقرر أيضًا غلق الدير يومي 13 و15 أبريل الجاري، ضمن الإجازات الرسمية الخاصة بالدير خلال الشهر.

جدول الإجازات السنوية

وأشار إلى أن إجمالي عدد الإجازات الرسمية للدير خلال عام 2026 يبلغ 28 يومًا، موزعة على مدار العام، بواقع 6 أيام في يناير، و3 أيام في فبراير، و8 أيام في أبريل، ويومين في مايو، ويوم في يونيو، ويومين في أغسطس، ويوم في سبتمبر، ويوم في نوفمبر، و4 أيام في ديسمبر، بينما يستقبل الدير الزوار يوميًا خلال أشهر مارس ويوليو وأكتوبر.

أهمية تاريخية وسياحية

ويُعد دير سانت كاترين من أهم المعالم الدينية والتاريخية في العالم، حيث يتمتع بمكانة تراثية عالمية، ويضم واحدة من أقدم وأهم المكتبات التي تحتوي على مخطوطات نادرة، إلى جانب معالم بارزة مثل المسجد والكنيسة وبئر النبي موسى وشجرة العليقة ومتحف الكنوز، ما يجعله مقصدًا رئيسيًا للسياحة الدينية في مصر.