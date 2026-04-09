أُصيب شخصان بإصابات متفرقة، صباح اليوم الخميس، إثر حادث تصادم بين سيارتين سوزوكي داخل نطاق المنطقة 34 بمدينة السادات بمحافظة المنوفية.

تفاصيل الحادث

وقع الحادث نتيجة تصادم مباشر بين السيارتين داخل المنطقة، ما أسفر عن إصابة قائديهما بإصابات متنوعة، وسط حالة من الارتباك بين المارة في موقع الحادث.

نقل المصابين

تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا بالواقعة، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف، حيث جرى نقل المصابين إلى مستشفى السادات لتلقي الإسعافات والرعاية الطبية اللازمة.

أسماء المصابين

أسفر الحادث عن إصابة كل من "وائل.م.ز" من منطقة عدنان المدني بمدينة السادات، و"السيد.م" من حي النور، وتم التعامل مع حالتيهما داخل المستشفى.

الإجراءات القانونية

تم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وكشف ملابسات الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.