إعلان

بعد اصطدام مروع.. انقلاب سيارتين سوزوكي وإصابة شخصين بمدينة السادات

كتب : أحمد الباهي

01:22 م 09/04/2026 تعديل في 01:50 م
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    نقل-المصابين-لمستشفى-السادات_5
  • عرض 6 صورة
    سقوط-2-مصابين-في-الحادث_4
  • عرض 6 صورة
    السيارة الثانية_2
  • عرض 6 صورة
    تصادم 2 سيارة سوزوكي بالسادات_3
  • عرض 6 صورة
    آثار حادث التصادم_1

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أُصيب شخصان بإصابات متفرقة، صباح اليوم الخميس، إثر حادث تصادم بين سيارتين سوزوكي داخل نطاق المنطقة 34 بمدينة السادات بمحافظة المنوفية.

تفاصيل الحادث

وقع الحادث نتيجة تصادم مباشر بين السيارتين داخل المنطقة، ما أسفر عن إصابة قائديهما بإصابات متنوعة، وسط حالة من الارتباك بين المارة في موقع الحادث.

نقل المصابين

تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا بالواقعة، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف، حيث جرى نقل المصابين إلى مستشفى السادات لتلقي الإسعافات والرعاية الطبية اللازمة.

أسماء المصابين

أسفر الحادث عن إصابة كل من "وائل.م.ز" من منطقة عدنان المدني بمدينة السادات، و"السيد.م" من حي النور، وتم التعامل مع حالتيهما داخل المستشفى.

الإجراءات القانونية

تم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وكشف ملابسات الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

المنوفية مدينة السادات حادث تصادم إصابات مستشفى السادات حوادث الطرق

"النوم المتقطع المستمر".. إليك تأثير الإنترنت على الجسم
بعد براءة المتهم.. تطور قضائي جديد في واقعة "فتاة الأتوبيس" بالمقطم

رُزم فلوس في شنطة.. نُقطة مليون جنيه لعريس بالمنيا تثير الجدل- فيديو وصور
حكاية ملوحة كلب البحر.. من بحيرة ناصر إلى موائد شم النسيم - فيديو وصور

"قومي يا بيروت".. ماجدة الرومي تعلق على القصف الإسرائيلي لـ لبنان

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

