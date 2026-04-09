أعلن قطاع المعاهد الأزهريةـ إتاحة النماذج التجريبية لنظام "البوكليت" لطلاب القسمين العلمي والأدبي، وذلك لمساعدة الطلاب على التأقلم مع شكل الامتحانات ونمط الأسئلة قبل انطلاق ماراثون امتحانات نهاية العام.



يأتي ذلك ضمن الاستعدادات الجارية لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، تحت إعداد متميز بإشراف قيادات الأزهر.

وأوضح قطاع المعاهد الأزهرية، أنه تم إعداد هذه النماذج بدقة عالية من خلال نخبة من مستشاري المواد الدراسية (العلوم الشرعية، العربية، والثقافية)، بناءً على تكليف مباشر من فضيلة الشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، والذي شدد على ضرورة مطابقة النماذج للمعايير الفنية والتربوية الحديثة.

كما تولى الإشراف المباشر على تنفيذ هذا العمل الضخم الدكتور أحمد الشرقاوي، رئيس الإدارة المركزية لشؤون التعليم بقطاع المعاهد الأزهرية، لضمان وصول هذه النماذج للطلاب في وقت مبكر يتيح لهم التدريب الكافي.

أبرز تفاصيل النماذج التجريبية

تنوع المواد: تغطي النماذج كافة المواد الشرعية، العربية، والمواد الثقافية (العلمية والأدبية).

نظام البوكليت: تم تصميم الأسئلة وفق نظام "دمج الأسئلة بالإجابة"، وهو النظام المتبع في امتحانات الشهادة الثانوية.

الهدف التربوي: تهدف هذه الخطوة إلى كسر حاجز الرهبة لدى الطلاب وتدريبهم على كيفية إدارة الوقت وتوزيع المجهود داخل اللجنة.

رابط التحميل

يمكن لجميع الطلاب وأولياء الأمور الحصول على النسخ الإلكترونية من النماذج التجريبية وتحميلها من خلال الرابط التالي: هنا