انخفاض أرباح فيراري سنويًا.. والشركة تتوقع نمو الإيرادات في 2026

كتب : مصراوي

10:46 ص 09/04/2026

فيراري

روما - (د ب أ):

أعلنت شركة صناعة السيارات الرياضية الفارهة الإيطالية فيراري تراجع أرباحها خلال العام الماضي، مقارنة بالعام السابق.

وبلغت أرباح الشركة خلال العام الماضي 683ر50 مليون يورو بما يعادل 56ر0 يورو للسهم، مقابل 462ر55 مليون يورو بما يعادل 61ر0 يورو للسهم في 2024.

وفي المقابل، ارتفعت إيرادات الشركة بنسبة 3% سنويا إلى 369ر359 مليون يورو خلال العام الماضي مقابل 756ر348 مليون يورو في العام السابق.

وتعتزم الشركة صرف توزيعات نقدية عن العام الماضي، بمعدل 33ر0 يورو للسهم.

وبالنسبة للعام الحالي، قالت فيراري "نتوقع استمرار حالة من عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي، التي تتفاقم بالصراع المستمر في الشرق الأوسط، مما يحتم علينا استمرار الانضباط والتكيف. مع تطور التدفقات التجارية، سنبني على الأسسس القوية التي حققناها في 2025، وننطلق بالاستعداد الكامل، ونتمكن من تقديم كافة خدماتنا في مختلف الأسواق وفئات المنتجات".

وتتوقع الشركة نمو إيراداتها خلال العام المالي الحالي بين 3 و6%.

