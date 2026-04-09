العراق يعلن القبض على متورطين في هجوم قتل ضابطاً فرنسياً

كتب : وكالات

01:43 م 09/04/2026

محمد شياع السوداني

أعلن رئيس الوزراء في العراق، محمد شياع السوداني، أن القوات الأمنية تمكنت من إلقاء القبض على المتورطين في هجوم بطائرة مسيّرة استهدف موقعاً قرب مدينة أربيل منتصف الشهر الماضي، وأسفر عن مقتل ضابط فرنسي.

وجاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه السوداني من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وفق بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء العراقية.

وأكد السوداني خلال الاتصال أهمية الحفاظ على وقف إطلاق النار الحالي، مشدداً على ضرورة استمرار الجهود لتعزيز الاستقرار في المنطقة والعالم.

العراق محمد شياع السوداني إيمانويل ماكرون أربيل التحالف الدولي

