أعلن رئيس الوزراء في العراق، محمد شياع السوداني، أن القوات الأمنية تمكنت من إلقاء القبض على المتورطين في هجوم بطائرة مسيّرة استهدف موقعاً قرب مدينة أربيل منتصف الشهر الماضي، وأسفر عن مقتل ضابط فرنسي.

وجاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه السوداني من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وفق بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء العراقية.

وأكد السوداني خلال الاتصال أهمية الحفاظ على وقف إطلاق النار الحالي، مشدداً على ضرورة استمرار الجهود لتعزيز الاستقرار في المنطقة والعالم.