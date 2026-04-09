برلين - (د ب أ):



تسعى شركة صناعة السيارات الكهربائية الصينية (بي.واي.دي) لاستقطاب الكفاءات من الشركات المنافسة، بما في ذلك شركة صناعة السيارات الرياضية الفارهة الألمانية بورشه، لتعزيز خط إنتاجها في أوروبا المعروف باسم "دينزا" في محاولة من الشركة الصينية لاقتحام سوق السيارات الفاخرة شديدة التنافسية في المنطقة.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن ألفريدو ألتافيلا، المدير السابق لشركة فيات كرايسلر الأمريكية الإيطالية لصناعة السيارات والذي يعمل حاليا مستشارا لشركة بي.واي.دي القول إن "دينزا" قد استقطبت بالفعل أكثر من 50 شخصا جديدة لتعزيز فريق المبيعات والتسويق الأوروبي.

وتضم هذه القائمة لورينزو سورافيا، المدير التنفيذي السابق للمبيعات في بورشه. وتسعى "دينزا" التابعة لشركة بي.واي.دي إلى تحقيق النمو في سوق تهيمن عليه شركات بورشه وبي إم دبليو ومرسيدس-بنز الألمانية.

وقد كشفت العلامة التجارية، الصينية أمس، عن طرازين جديدين في السوق الأوروبية، أحدهما هو الطراز الرائد زد9جي.تي الذي يبلغ سعره حوالي 100 ألف يورو (117 ألف دولار أمريكي ، والذي ينافس السيارة بورشه تايكان الكهربائية. أما الطراز الآخر فهو دي9، وهي سيارة فان فارهة لاقت رواجا كبيرا بين المديرين التنفيذيين في الصين.

وقال ألتافيلا في مقابلة "لدى دينزا فرصة للنجاح فيما فشلت فيه علامات تجارية فاخرة أخرى"، مضيفا أن عدد التعيينات من شركة بورش "يدل" على صعوبة التحديات التي تواجهها شركات صناعة السيارات التقليدية في المنطقة.

وتعاني شركات صناعة السيارات الأوروبية من ضعف مبيعات سياراتها الكهربائية الأغلى ثمناً وانخفاض الطلب في الصين، حيث تشتد المنافسة من العلامات التجارية المحلية.

ونظراً لأن معظم إنتاج الشركات الأوروبية يتركز في أوروبا، فإنها تتأثر أيضاً بالرسوم الجمركية في الولايات المتحدة، وهي سوق مغلقة فعليا أمام الشركات الصينية. في المقابل، تعزز بي.واي.دي صادراتها وسط تراجع في عمليات التسليم في السوق الصينية.

يمثل دخول دينزا السوق الأوروبية لحظة محورية لرئيس مجلس إدارة بي.واي.دي وانج تشوانفو، الذي استحوذ على حصة شركة مرسيدس الألمانية في المشروع المشترك عام 2024، ويتوسع الآن في السوق المحلية لشريكه السابق.

ومن خلال بيع سيارات ذات هامش ربح أعلى، تستطيع بي.واي.دي استيعاب أعباء تعريفات الاتحاد الأوروبي التي تقلص ربحية سياراتها الأرخص ثمنا.