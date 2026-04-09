مع اقتراب أعياد الربيع أو شم النسيم، شهدت محال بيع الأسماك المملحة والمدخنة بمحافظة أسيوط، اليوم الخميس، حركة شراء متوسطة من المواطنين، في ظل استعداد الأسر للاحتفال بهذه المناسبة المرتبطة بعادات غذائية متوارثة.

الأسماك المملحة طقس احتفالي مصري

وتُعد الأسماك المملحة، وعلى رأسها الملوحة والرنجة والفسيخ والسردين، من أبرز مظاهر الاحتفال بأعياد القيامة وشم النسيم، حيث تحظى بإقبال واسع بين مختلف فئات المجتمع المصري.

الملوحة تتصدر مائدة الصعيد

وتصدرت الملوحة قائمة المأكولات التي يحرص عليها أبناء الصعيد، وهي أكلة شهيرة تُصنع من سمك الراية أو كلب البحر، الذي يتم اصطياده من بحيرة ناصر بمحافظة أسوان، ثم تمليحه بطريقة تقليدية تعتمد على وضع الملح في الخياشيم.

جولة ميدانية لرصد الإقبال

وخلال جولة ميدانية أجرتها «مصراوي» على عدد من محال بيع الأسماك بمحافظة أسيوط، تم رصد حجم الإقبال من المواطنين، إلى جانب التعرف على طبيعة ملوحة كلب البحر المنتشرة في الصعيد، والفروق بينها وبين الفسيخ القادم من محافظات الوجه البحري.

بائع أسماك: عادة راسخة في الصعيد

وقال حسن علي، صاحب أحد محال بيع الأسماك بأسيوط، إن موسم أعياد القيامة وشم النسيم يشهد إقبالًا ملحوظًا على الأسماك المملحة، مؤكدًا أن هذه العادة راسخة لدى المصريين بشكل عام، وأبناء الصعيد بشكل خاص.

أنواع الملوحة المفضلة

وأوضح أن من أبرز الأنواع التي يفضلها الأهالي ملوحة الكلابي أو كلب البحر أو ملوحة الراية، مشيرًا إلى أنها تُستخرج من سمكة تعيش في بحيرة ناصر بأسوان، وتُعد من أشهر الأنواع خلال هذه المناسبة.

اختلاف الطعم والحجم عن أسماك الوجه البحري

وأضاف أن الصياد المصري نجح في صيد هذه الأسماك وتمليحها وطرحها في الأسواق، لتصبح وجبة مفضلة خلال المواسم والأعياد، لافتًا إلى اختلافها عن أسماك الوجه البحري من حيث الطعم والحجم.

نصائح مهمة عند الشراء

وفيما يتعلق بنصائح الشراء، شدد حسن على ضرورة التأكد من جودة الملوحة قبل شرائها، مؤكدًا أن الرائحة الجيدة تعد المؤشر الأول على صلاحيتها، ومحذرًا من المنتجات التي تصدر روائح غير محببة.

تجنب الألوان الصناعية

كما نصح بالابتعاد عن الأسماك التي يظهر عليها لون خارجي أحمر ناتج عن إضافات صناعية، موضحًا أن لون لحم السمكة من الداخل يجب أن يكون فاتحًا، سواء أبيض أو مائلًا للأصفر أو الوردي، على أن يكون لونًا طبيعيًا وجذابًا.

مراحل تصنيع الملوحة

وأضاف أن تصنيع الملوحة يبدأ بتنظيف السمك جيدًا وتجفيفه، ثم تمليحه وتعبئته في صفائح خاصة حتى يكتسب الملوحة المطلوبة، مشيرًا إلى أن جودة السمكة يمكن الاستدلال عليها من شكل أسنانها.

أحجام مفضلة وأسعار مرتفعة

وأوضح أن أبناء الصعيد يفضلون الأسماك كبيرة الحجم لطراوة لحمها وجودته مقارنة بالصغيرة، حيث يتراوح وزن سمكة الملوحة الكلابي بين كيلو و5 كيلو جرامات، وسُميت «كلب البحر» لتشابه أسنانها مع أسنان الكلاب.

ارتفاع أسعار الأسماك المملحة

وأشار إلى أن أسعار الأسماك المملحة شهدت ارتفاعًا ملحوظًا هذا العام، حيث بلغ سعر كيلو الملوحة الكبيرة 320 جنيهًا، والمتوسطة 300 جنيه، فيما سجل سعر كيلو الرنجة 200 جنيه، والفسيخ 450 جنيهًا، والسردين 200 جنيه.