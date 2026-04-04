

في تطور لافت يعكس حالة التقلبات التي يشهدها سوق السيارات، سجلت أسعار السيارات الجديدة في مصر موجة ارتفاعات قوية خلال أسبوع واحد فقط، شملت نحو 52 طرازًا بزيادات متفاوتة وصلت في بعض الحالات إلى أكثر من 500 ألف جنيه خلال أقل من أسبوع بالسوق المحلي.

وتأتي هذه القفزات السعرية في ظل استمرار الضغوط الاقتصادية العالمية والإقليمية، وارتفاع تكاليف الشحن والتأمين، إلى جانب تذبذب سعر صرف الدولار، ما انعكس بشكل مباشر على تكلفة استيراد السيارات ومكوناتها، سواء للموديلات المستوردة أو المجمعة محليًا.

وشملت الزيادات عددًا كبيرًا من العلامات التجارية بمختلف الفئات، بداية من السيارات الاقتصادية مرورًا بالطرازات العائلية والكروس أوفر، وصولًا إلى السيارات الفاخرة والكهربائية، وهو ما يعكس اتساع نطاق موجة الغلاء داخل السوق المحلي خلال فترة زمنية قصيرة.

ونستعرض في هذا التقرير أسعار السيارات التي ارتفعت أسعارها خلال الأسبوع الماضي:

بايك U5 Plus

تقدم السيارة بفئة Comfort بسعر 774,900 جنيه، بينما جاءت فئة Top Line بسعر 904,900 جنيه.

بايك X35



تتوفر السيارة بفئة Luxury بسعر 874,900 جنيه.

بايك X55



سجلت فئة High Line سعر 1,149,900 جنيه، فيما جاءت فئة Top Line بسعر 1,249,900 جنيه، أما فئة Premium فسجلت 1,364,900 جنيه.

بايك X7



تبدأ من فئة High Line بسعر 1,379,900 جنيه، تليها فئة Top Line بسعر 1,454,900 جنيه، ثم فئة Premium بسعر 1,529,900 جنيه.

بايك BJ30



تتوفر بفئة Pro بسعر 1,475,000 جنيه، بينما جاءت فئة Ultra Hybrid بسعر 1,575,000 جنيه، وفئة Off Road Hybrid بسعر 1,675,000 جنيه.

سيات إبيزا



ارتفعت أسعار إبيزا الفئة Edge إلى 1.119.000 جنيه، بينما سجلت الفئة FR نحو 1.339.000 جنيه.

سيات أرونا



تقدم أرونا بفئة Style Plus وأصبح سعرها بعد الزيادة 1.339.000 جنيه.

سيات ليون



تقدم سيات ليون بفئة Advance وسعرها بعد الزيادة وصل إلى 1.599.000 جنيه.

سيات أتيكا



تتوفر أتيكا بفئة Style Plus بسعر 1.849.000 جنيه.

سكودا أوكتافيا



ارتفعت أسعار سكودا أوكتافيا A8 موديل 2026 بقيمة 150 ألف جنيه لجميع فئاتها المتاحة في السوق المحلي.

وبعد تطبيق الزيادة أصبحت سكودا أوكتافيا تبدأ من 1,800,000 جنيه لفئة Selection Loft، بينما سجلت فئة Selection Lounge نحو 2,000,000 جنيه، ووصلت الفئة الأعلى Selection Suite إلى 2,150,000 جنيه.

سكودا كودياك



أقر وكيل سكودا زيادة بأسعار عدد من فئات السيارة كوديات فقد ارتفع سعر الفئة Selection Loft بنحو 150 ألف جنيه وأصبح سعرها الجديد 2,600,000 جنيه، كما ارتفعت بنفس القيمة الفئة Selection Suite وباتت تباع بسعر 2,950,000 جنيه، يأتي ذلك فيما استقرت فئة Sportline عند 3,100,000 جنيه دون زيادة.

سكودا سوبيرب



وفقًا لقائمة الأسعار الجديدة فإن سكودا سوبيرب باتت تبدأ أسعارها من 2,550,000 جنيه لفئة Selection Suite بزيادة 50 ألف جنيه ، بينما جاءت الفئة الأعلى L&K بسعر 3,000,000 جنيه بزيادة 100 ألف جنيه.

ستروين سي 4 إكس



شهدت السيارة زيادة سعرية واضحة، حيث بلغ سعر الفئة Feel نحو مليون و250 ألف جنيه، بينما وصلت الفئة Shine إلى مليون و395 ألف جنيه، بزيادات تُقدّر بنحو 100 إلى 120 ألف جنيه مقارنة بالفترة السابقة.

ستروين سي 5 إيركروس



سجلت السيارة زيادات سعرية ملحوظة، حيث بلغت الفئة Shine Entry نحو مليون و710 آلاف جنيه، فيما وصلت الفئة الأعلى Shine إلى مليون و850 ألف جنيه، بزيادة تقترب من 120 ألف جنيه.

كوبرا ليون

ارتفع سعر سيارة كوبرا ليون لتسجل نحو مليون و949 ألف جنيه.

كوبرا فورمينتور



ارتفعت أسعار كوبرا فورمينتور الجديدة، ليصل إلى 2 مليون و79 ألف جنيه.

كوبرا تيرامار



ارتفعت أسعار كوبرا تيرامار، حيث بلغ سعر الفئة الأولى “Impulse” نحو 2 مليون و349 ألف جنيه، بينما سجلت الفئة الأعلى “Control” سعرًا قدره 2 مليون و449 ألف جنيه.

أودي A3 سبورت باك



شهدت Audi A3 Sportback موديل 2026 زيادة جديدة، حيث بلغ سعر الفئة S-line نحو 2,525,000 جنيه.

أودي A3 سيدان



كما ارتفع سعر Audi A3 Sedan موديل 2026 بفئة S-line ليسجل نحو 2,599,000 جنيه.

أودي A5



وفي فئة السيدان المتوسطة، سجلت Audi A5 موديل 2025 زيادة بأسعارها، حيث جاءت الفئة Advanced بسعر 3,375,000 جنيه، كما بلغ سعر الفئة S-line نحو 3,850,000 جنيه، بينما وصلت الفئة S-line Plus إلى 4,400,000 جنيه.

أودي Q2



وفي فئة الكروس أوفر، ارتفع سعر Audi Q2 موديل 2026 بفئة S-line ليسجل 2,399,000 جنيه.

أودي Q7



وسجلت Audi Q7 موديل 2026 زيادة ملحوظة، حيث بلغ سعر الفئة S-line نحو 5,750,000 جنيه، كما وصل سعر الفئة S-line Plus إلى 6,199,000 جنيه.

أودي Q8



وعلى صعيد الفئة الأعلى، بلغ سعر Audi Q8 موديل 2026 بفئة S-line Plus نحو 7,900,000 جنيه.



فولكس فاجن جولف



جاءت سيارة جولف بفئة Life موديل 2025 بسعر 1,790,000 جنيه، وهي الطراز الوحيد في القائمة الذي ما زال متوفرًا من موديل العام السابق دون تحديث سعري جديد.

فولكس فاجن تي روك



طرحت فولكس فاجن سيارة تي-روك موديل 2026 بفئة R-Line بسعر 1,850,000 جنيه، لتسجل بداية أسعار موديلات 2026 داخل القائمة.

فولكس فاجن تيجوان



وصل سعر تيجوان موديل 2026 بفئة R-Line إلى 2,590,000 جنيه.

فولكس فاجن تايرون



سجلت تايرون موديل 2026 بفئة R-Line سعر 2,890,000 جنيه.

فولكس فاجن طوراق



جاءت تواريج موديل 2026 بفئة R-Line كأعلى طراز في القائمة، حيث بلغ سعرها 4,600,000 جنيه.

رينو كارديان



جاءت الفئة Evolution بسعر 850,000 جنيه، بينما سجلت فئة Techno نحو 900,000 جنيه، ووصلت الفئة الأعلى تجهيزًا Iconic إلى 950,000 جنيه.

رينو تاليانت



تتوفر الفئة Evolution بسعر 725,000 جنيه، فيما جاءت فئة Techno بسعر 775,000 جنيه.

رينو داستر



سجلت الفئة H1 سعر 1,150,000 جنيه، بينما جاءت الفئة H2 بسعر 1,250,000 جنيه، ووصلت الفئة H3 إلى 1,350,000 جنيه.

رينو ميجان



ارتفعت أسعار رينو ميجان وبلغ سعر فئة Dynamic 1.6 نحو 1,170,000 جنيه، وسجلت فئة Signature 1.6 سعر 1,280,000 جنيه، فيما جاءت فئة Signature 1.3 Turbo بسعر 1,390,000 جنيه.

رينو أوسترال



تبدأ أسعار وأسترال الجديدة من 1,490,000 جنيه لفئة Evolution، وتصل إلى 1,625,000 جنيه لفئة Techno، بينما جاءت فئة Iconic بسعر 1,750,000 جنيه، وسجلت الفئة الأعلى Esprit Alpine سعر 1,850,000 جنيه.

كيا سيلتوس



ارتفعت أسعار سيلتوس في مصر وتبدأ أسعارها من 1,349,900 جنيه للفئة EX موديل 2026، وتصل إلى 1,499,900 جنيه لفئة Highline Turbo، بينما سجلت الفئة الأعلى Topline Turbo سعر 1,624,900 جنيه.

كيا K4



ارتفعت أسعار k4 في مصر وأصبحت تتوفر الفئة Highline بسعر 1,499,900 جنيه، بينما جاءت فئة GT Line بسعر 1,699,900 جنيه، وسجلت فئة GT Line Black Edition سعر 1,849,900 جنيه.

كيا سبورتاج



ارتفعت أسعار سبورتاج وأصبحت تبدأ من 1,799,900 جنيه لفئة LX، وتصل إلى 1,899,900 جنيه لفئة EX، بينما سجلت فئة Highline سعر 2,049,900 جنيه، وجاءت فئة Premium بسعر 2,274,900 جنيه، فيما بلغت الفئة الأعلى GT-Line نحو 2,374,900 جنيه.

كيا سورينتو



ارتفعت أسعار سورينتو وسجلت الفئة Topline HEV ذات الـ7 مقاعد موديل 2025 سعر 3,549,900 جنيه.

كيا كارنفال



ارتفعت أسعار كرنفال الجديدة وجاءت الفئة Topline HEV ذات الـ8 مقاعد موديل 2026 بسعر 3,849,900 جنيه.



كيا EV3



ارتفعت أسعار Ev3 وأصبحت تبدأ من 1,400,000 جنيه لفئة Air موديل 2026، وتصل إلى 1,800,000 جنيه لفئة Earth، بينما سجلت فئة GT Line سعر 2,050,000 جنيه.

كيا EV5



ارتفعت أسعار EV5 وأصبحت تبدأ أسعارها من 2,050,000 جنيه لفئة Air موديل 2025، وتصل إلى 2,300,000 جنيه لفئة Earth، بينما سجلت الفئة الأعلى GT Line سعر 2,550,000 جنيه.

كيا EV6



ارتفعت أسعار EV6 وجاءت الفئة Earth موديل 2025 بسعر 2,300,000 جنيه، بينما سجلت فئة GT Line سعر 2,550,000 جنيه.

كيا EV9



ارتفعت أسعار EV9 وأصبحت تبدأ من 3,700,000 جنيه لفئة GT Line ذات 7 مقاعد موديل 2025، وتصل إلى 3,750,000 جنيه لفئة GT Line ذات 6 مقاعد Swiveling، بينما بلغت الفئة الأعلى GT Line ذات 6 مقاعد Relaxing نحو 3,800,000 جنيه.



DFSK E5



ارتفعت أسعار السيارة DFSK E5 التي تعد الأرخص في قائمة العلامة الصينية، وأصبح سعرها الجديد مليون و255 ألف جنيه مقابل مليون و145 ألف جنيه سابقًا.

DFSK 600



زادت أسعار السيارة DFSK 600 موديل 2026 بقيمة 70 ألف جنيه ليرتقي سعرها الرسمي الجديد إلى مليون و365 ألف جنيه مقابل مليون و295 ألف جنيه سابقًا.

DFSK E5 Plus



السيارة DFSK E5 Plus ارتفعت بقيمة 100 ألف جنيه وبات سعرها الجديد مليون و475 ألف مقارنة بمليون و375 ألف جنيه.



بي واي دي دولفين سيرف

شملت القائمة الجديدة ارتفاع أسعار بي واي دي دولفين سيرف الكهربائية وأصبح سعرها الرسمي 899,900 جنيه.

بي واي دي سيليون 6

كما ارتفعت أسعار بي واي دي سيليون 6 الكهربائية وأصبح سعرها 1,624,900 جنيه.

بي واي دي سيليون 6 دي إم آي ألترا

ارتفعت أسعار بي واي دي سيليون 6 دي إم-آي ألترا وأصبح سعرها 1,824,900 جنيه، إلى جانب الفئة الأعلى تجهيزًا لاكشري والتي جاءت بسعر 2,024,900 جنيه.

كايي X7



أعلنت شركة كايي موتورز إيجيبت، عن أحدث قائمة أسعار لطرازاتها بالسوق المصري، والتي شهدت زيادة جديدة على طراز X7 موديل 2026 بقيمة 50 ألف جنيه، وذلك اعتبارًا من الأول من أبريل 2026 ولفترة محدودة.

وبحسب القائمة السعرية الجديدة، ارتفع سعر السيارة من 1,395,000 جنيه إلى 1,445,000 جنيه، بزيادة قدرها 50 ألف جنيه.



كايي X3 برو



أعلنت شركة كايي موتورز إيجيبت، الوكيل المحلي لعلامة كايي بمصر عن تحديث أسعار طرازها X3 Pro في السوق المصري خلال شهر أبريل الجاري.

وجاءت الأسعار الجديدة اعتبارًا من اليوم 2 أبريل كالتالي:

X3 Pro فئة (Top Line) بسعر 910 آلاف جنيه.

X3 Pro فئة (Flagship) بسعر 960 ألف جنيه.

أفاتار 11



وشهدت سيارة AVATR 11 زيادات سعرية على جميع الفئات، حيث سجلت فئة Luxury موديل 2026 سعر 2 مليون و990 ألف جنيه، بينما بلغت فئة Performance نحو 3 ملايين و330 ألف جنيه، ووصلت الفئة الأعلى Premium (4 Seats) إلى 3 ملايين و530 ألف جنيه.

أفاتار 12



كما ارتفعت أسعار AVATR 12 في السوق المحلي، لتسجل فئة Luxury موديل 2026 نحو 3 ملايين و50 ألف جنيه، فيما وصلت فئة GT إلى 3 ملايين و580 ألف جنيه.