زيادة أسعار سيارات شيفرولية التجارية في مصر حتى 90 ألف جنيه

تقرير - محمد جمال:

تصوير - محمود بكار:

قبل أيام، ظهرت إحدى السيارات التي كان يستخدمها الرئيس الراحل أنور السادات خلال فترة حكمه، في منطقة وسط القاهرة، ذلك على هامش فعاليات الموكب السنوي للسيارات الكلاسيكية، الذي نظمه نادي السيارات والرحلات المصري.

وتعود ملكية السيارة كاديلاك Fleetwood talisman الرئاسية في الوقت الحالي إلى أحد جامعي السيارات النادرة، والذي اشتراها بحسب تقارير عام 2002 فى عهد الرئيس حسني مبارك، من مزاد بالقصر الرئاسي في القاهرة.

وتعد كاديلاك السادات واحدة من أصل 900 سيارة فقط تم تصنيعها على مستوى العالم، وهي مزودة بمحرك 8 اسطوانات سعة 2.5 لتر وسرعتها تصل 56 كم في الساعة، ومعززة بزجاج مضاد للرصاص.

النسخة الرئاسية من كاديلاك فليتوود والتي يطلق عليها "اليخت الأرضي" نظرًا لكبر حجمها، كانت مهداة من الرئيس الأمريكي جيمي كارتر للرئيس السادات، حيث قدمت للزعيم الراحل في أعقاب وقف إطلاق النار وإبرام اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل بوساطة الولايات المتحدة الأمريكية.

وعلى مدار أكثر من 11 عامًا من حكم مصر، لم يمتلك السادات سيارة خاصة به، واكتفى خلال تحركاته بالسيارات التابعة لرئاسة الجمهورية وأبرزها سيارة مرسيدس بنز بلمان 600 وسيارة كاديلاك فليتوود 66.

فيما يلي استعراض لأبرز مواصفات كاديلاك فليتوود تاليسمان الرئاسية:

محرك كاديلاك فليتوود تاليسمان

زودت بمحرك V8 ضخم، إما بسعة 7.7 لتر بقوة 205 حصان، أو سعة 8.2 لتر في بعض النسخ والموديلات اللاحقة.

أبعاد ومقاسات كاديلاك فليتوود الرئاسية

بلغت نحو 6.4 متر، مما جعلها أطول سيارة إنتاجية أمريكية في وقتها، بلغ طول قاعدة العجلات حوالي 3.8 متر، مما وفر مساحة داخلية شاسعة وراحة فائقة أثناء القيادة.

وزن سيارة الرئيس السادات

يتراوح وزن السيارة بين 2500 و2800 كيلوجرام تقريبًا.

فئات وتجهيزات كاديلاك Fleetwood talisman

صممت هذه السلسلة لتكون الخيار الأول للمسؤولين الحكوميين والخدمات الفاخرة، وهي ليموزين (Limousine): تميزت بوجود حاجز زجاجي كهربائي يفصل بين السائق والركاب في الخلف لضمان الخصوصية.

مميزات كاديلاك Fleetwood talisman الخاصة

كاديلاك فليتوود مزودة بنظام "Automatic Level Control" للحفاظ على ثبات السيارة مهما كان وزن الحمولة.

تحتوي السيارة الرئاسية على نظام تحكم تلقائي في المناخ (Climate Control) مع وحدات منفصلة للسائق والركاب، بالإضافة إلى مقاعد فخمة مكسوة بالمخمل أو الجلد الفاخر.

كما تتميز بشبك أمامي عريض ومصابيح رأسية، مع سقف مغطى بالفينيل في أغلب الموديلات.

يذكر أن موكب السيارات الكلاسيكية السنوي يجسد اهتمام نادي السيارات المصري بالحفاظ على التراث المرتبط بعالم السيارات، إلى جانب دوره في دعم السياحة الثقافية والترفيهية، وتقديم صورة حضارية تعكس عمق التاريخ المصري في هذا المجال.

قال منير الزاهد، رئيس غرفة السيارات الكلاسيكية في نادي السيارات والرحلات المصري، إن الإقبال الكبير يعكس تنامي الاهتمام بثقافة السيارات الكلاسيكية في مصر، مؤكدًا أن الهدف لا يقتصر على العرض، بل يمتد إلى نشر الوعي بأساليب الصيانة والحفاظ على هذا التراث.

وشارك في فعاليات موكب السيارات الكلاسيكية لعام 2026 أكثر من 60 سيارة قديمة يعود تاريخ صنع بعضها إلى ثلاثينيات القرن العشرين، وهو ما اجتذب المئات من عشاق وجامعي السيارات الكلاسيكية.

بدأت الفعاليات من أمام مقر النادي بشارع قصر النيل، حيث اصطفت أكثر من 60 سيارة كلاسيكية في مشهد بصري جذاب، يعكس تطور صناعة السيارات عبر عقود مختلفة، وسط تفاعل كبير من المواطنين الذين حرصوا على التقاط الصور وتوثيق الحدث.

