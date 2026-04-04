نيويورك - (د ب أ):

سجلت شركة صناعة السيارات الكهربائية الأمريكية تسلا إحدى أسوأ نتائجها ربع السنوية منذ سنوات، حيث جاءت مبيعاتها خلال الربع الأول من العام الحالي أقل من توقعات المحللين، في الوقت الذي تكافح فيه الشركة لإنعاش نشاطها الرئيسي ومواجهة التحديات المتزايدة في سوق السيارات الكهربائية.

وأعلنت الشركة أول أمس الخميس، بيع حوالي 358 الف سيارة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي على مستوى العالم، في حين كان المحللون الذين استطلعت وكالة بلومبرج للأنباء رأيهم يتوقعون بيع 372,16 ألف سيارة. وهذا هو الربع الثاني على التوالي الذي تأتي فيه مبيعات تسلا أقل من التوقعات.

ومع ذلك، ارتفعت عمليات التسليم ربع السنوية بنسبة 6,3% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، عندما أوقفت الشركة إنتاج سيارة موديل واي في مصانعها حول العالم، وواجهت ردود فعل سلبية من المستهلكين ضد الرئيس التنفيذي إيلون ماسك أثناء وجوده في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وباستثناء تلك الفترة، كانت نتائج الربع الأخير هي الأقل منذ منتصف عام 2022.

وقد تغاضى المستثمرون في الغالب عن اتجاه مبيعات تسلا، حيث أعاد ماسك تركيز جهوده على خطوط الأعمال المستقبلية في مجالات الذكاء الاصطناعي والسيارات ذاتية القيادة والروبوتات.

ومع ذلك، لا يزال قطاع السيارات الكهربائية التقليدية هي المصدر الرئيسي للدخل النقدي لشركة تسلا التي تتخذ من مدينة أوستن الأمريكية مقرا لها، مما يجعل من الضروري أن تجد الشركة موطئ قدم حتى مع تذبذب الطلب على السيارات الكهربائية في الولايات المتحدة.

من ناحيته قال دان آيفز، المحلل في شركة ويدبوش للاستشارات في مذكرة للعملاء إنه على الرغم من أن أرقام التسليم كانت مخيبة للآمال إلى حد كبير، فإن هذا لم يكن مفاجئا نظرا للوضع الحالي للسيارات الكهربائية في مختلف المناطق الجغرافية، بينما تحول تسلا تركيزها نحو استراتيجية الذكاء الاصطناعي.

وانخفض أسهم تسلا بنسبة تصل إلى 4,6% قبل بدء التعاملات الرسمية في بورصة وول ستريت يوم الخميس، وهو أكبر انخفاض خلال يوم واحد منذ شهرين تقريبا.

وتراجع السهم بنسبة 15% منذ بداية العام الحالي وحتى ختام التعاملات الأربعاء، كما انخفض بنسبة 22% عن أعلى مستوى قياسي له الذي سجله في ديسمبر.

وتدخل الولايات المتحدة - أكبر أسواق تسلا - مرحلة جديدة في الطلب على السيارات الكهربائية بعد إلغاء الحوافز الفيدرالية التي كانت تدعم مبيعات هذه السيارات. وقد أدى إلغاء هذه الحوافز في نهاية سبتمبر إلى اضطراب كبير في المبيعات خلال النصف الثاني من العام الماضي.

