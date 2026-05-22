أسعار الذهب في أسبوع.. كيف تحرك عيار 21 محليا والأونصة عالميا؟

سجلت أسعار الذهب في السوق المحلي تراجعا طفيفا خلال تعاملات الأسبوع، حيث انخفض سعر جرام الذهب عيار 21 من 6840 جنيها بنهاية تعاملات السبت إلى 6815 جنيها بمنتصف تعاملات اليوم الجمعة، بتراجع قدره 25 جنيها للجرام.

وعلى الصعيد العالمي، شهدت أسعار الذهب انخفاضا أيضا، حيث تراجع سعر الأونصة من 4540 دولارا إلى 4535 دولارا، بانخفاض قدره 5 دولارات.

تحركات الذهب في السوق المصري

سجل سعر الذهب عيار 21 نحو 6840 جنيها للجرام بنهاية تعاملات يوم السبت.

وارتفع السعر يوم الأحد إلى 6885 جنيها للجرام، ثم تراجع يوم الاثنين مسجلا 6875 جنيها للجرام.

وانخفض يوم الثلاثاء إلى 6820 جنيها للجرام، ثم واصل التراجع يوم الأربعاء ليسجل 6800 جنيه للجرام.

وتراجع مجددا يوم الخميس إلى 6795 جنيها للجرام، قبل أن يعاود الارتفاع بمنتصف تعاملات اليوم الجمعة مسجلا 6815 جنيها للجرام.

تحركات الذهب في السوق العالمي

سجل سعر الذهب نحو 4540 دولارا للأونصة في نهاية تعاملات يومي السبت والأحد.

وتراجع يوم الاثنين إلى 4539 دولارا للأونصة، ثم هبط يوم الثلاثاء ليسجل 4488 دولارا للأونصة.

وعاود الصعود يوم الأربعاء إلى 4524 دولارا للأونصة، ثم تراجع يوم الخميس إلى 4508 دولارات للأونصة.

وفي منتصف تعاملات اليوم الجمعة، ارتفع السعر إلى 4535 دولارا للأونصة.

