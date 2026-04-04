زيادة أسعار سيارات شيفرولية التجارية في مصر حتى 90 ألف جنيه

بعد الزيادات الأخيرة في أسعار جميع العلامات سواء المستوردة أو المجمعة محليًا، شهد السوق المصري ارتفاعًا مستمرًا في كافة الفئات والعلامات خلال الفترة الماضية.

وترجع هذه الزيادات إلى التوترات الإقليمية بين إيران وأمريكا، والتي أدت إلى صعوبة النقل وارتفاع تكاليف الشحن والتأمين، إضافة إلى تعقيدات سلاسل الإمداد، كما أثر ارتفاع سعر الدولار على جميع السلع والمنتجات، مما انعكس على أسعار السيارات بشكل مباشر.

وتعد MG GT من أبرز السيارات الرياضية في مصر، حيث ارتفعت أسعارها مؤخرًا لتبدأ من 1,059,990 جنيه للفئة Comfort، وتصل إلى 1,109,990 جنيه للفئة Luxury لموديل 2026، بعد أن زادت 60 ألف جنيه.

مع هذه الزيادات، تواجه MG GT منافسة قوية أمام 5 سيارات أخرى بنفس الفئة السعرية والإمكانيات، ما يجعل التساؤل قائمًا حول قدرتها على المنافسة في السوق المصري المحلي.

ونستعرض من خلال التقرير هذه السيارات، ومن أبرز هذه السيارات :

جي إم سي إمباو

تقدم جي إيه سي إمباو الجديدة بـ3 فئات وتبدأ من 995 ألف جنيه للفئة الأولى Elegance،والفئة Premium الثانية بمليون و99 ألف جنيه، والفئة الثالثة S-Style بمليون و199 ألف جنيه

وتعتمد علي محرك 1500 سي سي تيربو بقوة 170 حصان، عزم دوران يصل إلى 270 نيوتن متر، مع ناقل حركة أوتوماتيك DSG بـ 7 سرعات.

شانجان EADO

ووفقًا لأحدث قائمة أسعار معلنة أصبح شانجان أيدو الجديدة تباع بأسعار رسمية تبدأ من 780 ألف جنيه بدلًا من 775 ألف جنيه للفئة Elite الأولى، والفئة Flagship الأعلى تجهيزًا بات سعرها 850 ألف جنيه مقارنة بـ825 ألف جنيه سابقًا.

تعتمد شانجان EADO الجديدة على محرك BLUE CORE سعة 1.5 لتر بقوة 109 حصان ميكانيكي عند 6000 دورة بالدقيقة، وعزم 152 نيوتن ميتر، ويرتبط بناقل حركة DCT Wet أوتوماتيك من 7 سرعات.

شانجان uni-V

وبحسب المعلن من الوكيل المحلي للعلامة الصينية، أصبح السعر الرسمي للسيارة UNI-V والتي تتوفر بفئة واحدة من التجهيزات 1.250.000 جنيه.

تعتمد النسخة المقدمة محليًا من UNI-V على محرك تربو سعة 1.5 لتر بقوة 185 حصان وعزم دوران يبلغ 300 نيوتن·متر، ويرتبط بناقل حركة DCT أوتوماتيك من 7 سرعات.

رينو ميجان

ارتفعت أسعار رينو ميجان وبلغ سعر فئة Dynamic 1.6 نحو 1,170,000 جنيه، وسجلت فئة Signature 1.6 سعر 1,280,000 جنيه، فيما جاءت فئة Signature 1.3 Turbo بسعر 1,390,000 جنيه.

المحرك الأول (1.6 لتر): محرك تنفس طبيعي يولد قوة 115 حصان مع عزم دوران 156 نيوتن متر، ويتصل بناقل حركة أوتوماتيك CVT.

المحرك الثاني (1.3 لتر تيربو): محرك تيربو يولد قوة 150 حصان وعزم دوران 250 نيوتن متر، ويتصل بناقل حركة رياضي من 7 سرعات.

تويوتا كورولا

تقدم تويوتا كورولا 2026 بأسعار رسمية تبدأ من 1.300.000 جنيه للفئة Active، والفئة Comfort بـ1.400.000 جنيه، والفئة Smart سعرها الرسمي 1.500.000 جنيه.

أما الفئة Smart المزودة بسقف بانورامي سعرها الرسمي 1.600.000 جنيه، بينما سعر الفئة Elegance الأعلى تجهيزًا من كورولا تباع مقابل 1.650.000 جنيه.

تعتمد تويوتا كورولا الجديدة على محرك يعمل بنظام VVT-I مكون من 4 اسطوانات سعة 1.6 لتر بقوة 120 حصانا، مرتبط بناقل أوتوماتيك بتقنية CTV.

