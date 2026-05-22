كيف تتجنب ضعف تبريد تكييف السيارة في الصيف؟ نصائح مهمة للسائقين

مع دخول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير، يصبح مكيف السيارة أحد أهم العناصر الأساسية التي يعتمد عليها السائقون يوميًا، خاصة خلال الزحام والقيادة لمسافات طويلة، وهو ما يجعل الاهتمام بصيانة نظام التكييف أمرًا ضروريًا للحفاظ على كفاءته وتجنب الأعطال المفاجئة.

ويؤكد متخصصون أن إهمال صيانة تكييف السيارة قد يؤدي إلى ضعف التبريد وزيادة استهلاك الوقود، بالإضافة إلى تحميل زائد على الكمبروسر ومكونات دورة التبريد، خصوصًا مع الاستخدام المكثف خلال الأجواء الحارة.

نصائح تساعد على الحفاظ على كفاءة مكييف السيارة:

تهوية المقصورة الداخلية



ينصح بفتح نوافذ السيارة لبضع دقائق قبل تشغيل المكيف، خاصة إذا كانت السيارة متوقفة تحت أشعة الشمس، وذلك لطرد الهواء الساخن من المقصورة وتقليل الضغط على نظام التبريد.

استخدام خاصية تدوير الهواء



بعد انخفاض درجة حرارة المقصورة، يفضل تشغيل خاصية إعادة تدوير الهواء الداخلي، لأنها تمنع دخول الهواء الساخن من الخارج وتساعد على تبريد السيارة بشكل أسرع مع تقليل استهلاك الطاقة.

تنظيف فلتر المكيف



يعد فلتر الهواء من أهم العناصر المؤثرة على كفاءة التكييف، حيث يؤدي تراكم الأتربة والشوائب إلى ضعف تدفق الهواء داخل المقصورة، لذلك يجب تنظيفه بانتظام أو استبداله وفقًا لمواعيد الصيانة الموصى بها.

تجنب ركن السيارة تحت الشمس



يفضل ركن السيارة في أماكن مظللة قدر الإمكان، أو استخدام عواكس ومظلات للزجاج الأمامي، لتقليل ارتفاع درجة الحرارة داخل السيارة والحفاظ على كفاءة التكييف.

فحص غاز الفريون والردياتير



يجب التأكد بشكل دوري من مستوى غاز التبريد “الفريون” لدى فني متخصص، بالإضافة إلى تنظيف الردياتير الخارجي لضمان كفاءة تبريد أفضل ومنع ارتفاع حرارة النظام.

تشغيل التكييف



ينصح الخبراء بتشغيل التكييف لفترات قصيرة خلال فصل الشتاء مرة أو مرتين شهريًا، للحفاظ على دورة التبريد ومنع جفاف الأنابيب وتراكم الأتربة داخل النظام.

ويؤدي الالتزام بهذه الخطوات البسيطة إلى الحفاظ على أداء التكييف بكفاءة أعلى خلال فصل الصيف، مع تقليل فرص الأعطال المفاجئة وإطالة العمر الافتراضي لمكونات نظام التبريد داخل السيارة.

