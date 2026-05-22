أشاد المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية بصرح المتحف المصري الكبير خلال جولة تفقدية خاصة قبل إقامة عدد من نزالات الملاكمة أمام سفح الأهرامات.

نشر تركي آل الشيخ مقطع فيديو عبر صفحته على "فيسبوك"، ظهر خلاله وهو يشيد بالمتحف المصري ووصفه بـ "أجمل المتاحف اللي شوفتها في حياتي".

وقال تركي: "الايفينت تاريخي متحف جميل اليوم أول مرة من أجمل المتاحف اللي شفتها في حياتي، كتابنا المقدس القرآن الكريم بيقول ادخلوا مصر إن شاء الله امنين، ومصر آمنة والنشاطات والاستثمارات فيها من أجمل ما يمكن، وبقول كل اللي فات حمادة واللي هنعلنه قريب حمادة تاني خالص".

تركي آل الشيخ يواصل الترويج لموقعة أوسيك وفيرهوفن في أهرامات الجيزة

يواصل المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، الترويج للنزال الذي يجمع بين الملاكم ألكسندر أوسيك وبطل الكيك بوكسينج ريكو فيرهوفن، المقرر إقامته يوم 23 مايو الجاري أمام سفح الأهرامات.

كشف تركي عن الحزام الخاص بالفائز بالنزال المرتقب، ونشر صورة عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، ظهر خلالها تصور تخيلي للفائز وهو يحمل الحزام وكتب عليه "حزام النيل"، وسط حضور جماهيري كبير أمام سفح الأهرامات.

نشر تركي آل الشيخ صورا مؤخرا تخص كواليس النزال المرتقب عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، ظهر خلالها الملاكم ألكسندر أوسيك وبطل الكيك بوكسينج ريكو فيرهوفن وهما في زي الفراعنة وكتب تركي: "موعد الأساطير في موقع يليق بالكبار، أولكسندر أوسيك أمام ريكو فيرهوفن في أهرامات الجيزة 23 مايو، يبث مباشرة على منصة DAZN، مقدم من Ring Magazine".

