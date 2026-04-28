4 سيارات موديل 2027 تنضم إلى السوق المصري في أبريل.. تعرف عليها

بكين - (د ب أ):

أعلنت شركة إم جي موتور عن إطلاق سيارتها MG GT الجديدة في الشرق الأوسط، والتي تتمتع بتصميم أكثر حدة، وأداء معزز لنظام توليد الحركة، ومقصورة داخلية أرقى، مع باقة موسعة من خصائص السلامة.

وكان الجيل الأول من MG GT قد حظي بكثير من الاهتمام بين أوساط السائقين، الذين سعوا وراء التصميم الرياضي دون أي مساومة.

أسعار إم جي GT الجديدة

ومع أسعار تبدأ من 13.990 دولارا أمريكيًا أي نحو (737 ألف جنيه) مصري، يعد الطراز الجديد تكريما لهذا الإرث العريق، بينما يدفع بمختلف النواحي الأخرى إلى أبعاد جديدة.

إم جي تستهدف الشباب بسيارتها GT الجديدة

ولقد تم استلهام الطراز الجديد من تراث "إم جي" العريق في مجال رياضة السيارات، وهو يجمع بين الأداء الديناميكي والسيطرة الرشيقة والتصميم، الذي يوحي بالثقة ويتألق بحضور قوي على الطريق.

وتؤكد السيارة الجديدة على التزام "إم جي" بتوفير سيارات تلقى تفاعلًا قويًا بين سائقي الجيل الشاب الطموح في الشرق الأوسط.

وتم تزويد السيارة GT الجديدة بخيارين اثنين من محركات MEGA Tech. ويولد المحرك سعة 1.5 لتر بالشاحن التوربيني طاقة تبلغ 168 حصانًا وعزمًا قدره 275 نيوتن-متر، ويقترن مع علبة تروس DCT جديدة كليًا من الجيل المقبل لتوفير أداء حاد وسلس.

أما المحرك سعة 1.5 لتر بالسحب الطبيعي فيولد 109 أحصنة من الطاقة مع عزم بمقدار 140 نيوتن-متر، وهو يقترن مع نظام نقل حركة CVT ذكي جديد لتوفير تجربة قيادة متمكنة وفعالة باستهلاك الوقود. ويتمتع الطرازان بخاصية الدفع الأمامي.

تصميم إم جي GT الخارجي

وتترك السيارة MG GT انطباعا فوريا بفضل تصميمها الخارجي اللافت، وهي تستمد النفحات التصميمية من تراث سيارة "إم جي" الرياضية الكلاسيكية ذات المقعدين.

وتبرز في المقدمة الشبكة الجريئة بالنمط المستوحى من شلالات المياه مع تفاصيل عمودية، وتكمله فتحات هواء جانبية عملية وأضواء LED أمامية حادة.

أما خط السقف بنمط الكوبيه فينساب إلى الجهة الخلفية الإيروديناميكية الناتئة بنمط ذيل البطة، بينما تولد أضواء LED الخلفية المنفصلة ثلاثية الأبعاد المستوحاة من حلبات السباق ميزة إنارة حصرية خلال الليل.

ومن ناحية أخرى، تساهم الوقفة المبهرة بعرض 1842 ملم وغطاء المحرك المنخفض بتعزيز الأبعاد الرياضية للسيارة، بينما تحتوي نسخة التربو على عجلات سبيكية بحجم 17 بوصة مع تصميم بأسلوب قطع الماس.

مقصورة إم جي GT مستلهمة من الطائرات الحربية

وفي الداخل، تبرز بشكل فوري فلسفة قمرة القيادة المستلهمة من الطائرات الحربية، فهناك شاشة لمس عالية الوضوح (HD) بحجم 10.25 بوصة وبنمط بارز، وشاشة لوحة عدادات رقمية بالكامل لإبقاء كافة المعلومات الرئيسية على مقربة من السائق.

أما ناقل الحركة بنمط مقبض التخنيق الخاص بالطائرات وفتحات الهواء المزدوجة بأسلوب التوربين، فيعيد التأكيد على الهدف الرياضي للسيارة. وتتألّق المقصورة بلمسات نهائية مزدوجة الألوان للتجهيزات، مع وجود المواد ناعمة الملمس بشكل وفير في مختلف الأنحاء، فيما تضفي فئات التجهيزات الأعلى مقعدا للسائق بقابلية التعديل الكهربائي وفتحة سقف كهربائية واسعة، مما يولد بيئة تمنح إحساسًا حادًا وعصريًا متمحورًا حول السائق.

وتماشيًا مع سمعة "إم جي" بتوفير قيمة استثنائية، فإن السيارة MG GT الجديدة تمنح مزيجًا قويًا بين التقنية والسلامة ضمن فئات التجهيزات الثلاث، بدءًا من فئة 1.5L COM. وتشمل الخصائص الأساسية شاشة لمس بحجم 10.25 بوصة مع تقنيتي AppleCar Play وAndroid Auto، وميزة الدخول بدون مفتاح وزر للتشغيل يعمل بالضغط عليه، وباقة شاملة من أنظمة السلامة بما فيها برنامج الثبات الإلكتروني (ESP) والمساعدة الطارئة بالكبح (EBA).

وتقدم فئة 1.5T COM نظام توليد حركة مع شاحن توربيني إلى جانب خصائص ملاءمة إضافية مثل كاميرا بنطاق 360 درجة وفتحة سقف كهربائية، بينما ترتقي فئة 1.5T LUX الأبرز ضمن العائلة بالتجربة إلى مستويات أعلى عبر مقصورة أكثر فخامة وأنظمة متقدمة لمساعدة السائق، شاملة التحكم المتكيف بسرعة الملاحة، والفرملة الذاتية في الحالات الطارئة، والمساعدة في الازدحام المروري، مما يجعلها سيارة MG GT الأكثر تجهيزًا حتى اليوم.

ويستطيع عملاء MG GT أيضًا الاستفادة من ضمان لمدة 6 سنوات أو مسافة 200,000 كلم، على ما يأتي أولًا والمتاح في منطقة الشرق الأوسط، مما يشكل انعكاسًا لثقة "إم جي" القوية بجودة ومتانة مركباتها، وبالتالي يمنح راحة بال إضافية طيلة رحلة الملكية.

ويتعزز هذا الأمر أكثر من خلال الدعم المتوفر بواسطة شبكة "إم جي" البارزة لخدمات ما بعد البيع، بما في ذلك مستودعات قطع الغيار الإقليمية في دبي وجدة، مما يضمن التوافر العالي للقطع وتقديم الخدمات الفعالة ضمن الأسواق الرئيسية.

