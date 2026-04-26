رحلة صعود أسعار أرخص سيارة تقدمها BYD بمصر.. من 850 لـ 950 ألف جنيه

تعرف على أنواع وموديلات سيارات "بيجو" المعروضه بمزاد المخابرات المقبل

بكين - (د ب أ):

أعلنت شركة جريت وول موتورز عن إطلاق سيارتها Ora 5 الجديدة، التي تنتمي إلى فئة الموديلات الكروس أوفر المدمجة.

أبعاد جريت وول Ora 5

وأوضحت الشركة الصينية أن سيارتها Ora 5 خماسية الأبواب الجديدة تأتي بطول 4.47 متر، وتمتاز بخلوص أرضي مرتفع بعض الشيء.

وفي الداخل، تقدم السيارة خماسية المقاعد مزيجا من التكنولوجيا الرقمية الحديثة وأدوات استعمال ذات طابع كلاسيكي مثل مفاتيح التحكم في مكيف الهواء.

أنظمة دفع جريت وول Ora 5

وعلى صعيد أنظمة الدفع، تعتمد السيارة Ora 5 على سواعد محرك بنزين بقوة 118 كيلووات/160 حصان، كما يدخل هذا المحرك ضمن نظام دفع هجين بقوة 164 كيلووات/223 حصان.

وتتوفر السيارة أيضا بنسخة كهربائية بقوة 150 كيلووات/204 حصان مع بطارية سعة 58 كيلووات/ساعة، والتي توفر مدى قيادة يصل إلى حوالي 430 كلم.

واعتمادا على نظام الدفع، تتراوح السرعة القصوى بين 170 و190 كلم/س.

اقرأ أيضًا:

للمقبلين على الشراء.. تعرف على أرخص سيارة تقدمها دونج فينج في مصر

"سباق الكهرباء يشتعل".. مقارنة بين أرخص سيارتين بالسوق المصري

بورشه تعلن الانسحاب من مشروع بوجاتي ريماك وبيع حصتها بالكامل