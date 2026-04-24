أسعار ومواصفات شيفرولية أوبترا 2027 المجمعة محليًا بالسوق المصري

كتب : محمد جمال

04:07 م 24/04/2026
    أول صورة للسيارة شيفرولية أوبترا الجديدة بمصر
    شيفرولية أوبترا
    شيفروليه أوبترا الجديدة كليًا
    نيو أوبترا الجديدة
    نيو أوبترا الجديدة
    نيو أوبترا الجديدة
    أوبترا الجديدة (3)
    أوبترا الجديدة (2)
    أوبترا الجديدة (1)
    أوبترا الجديدة (7)

تقدم شركة المنصور للسيارات، الوكيل المحلي الحصري لعلامة "شيفرولية" Chevrolet التجارية في السوق المصري، السيارة أوبترا 2027 المجمعة محليًا في مصر بفئتين بسعر يبدأ من 764.900 جنيه.

أسعار ومواصفات شيفرولية أوبترا 2027 في مصر:


محرك شيفرولية أوبترا


تعتمد سيارة شيفرولية المجمعة محليًا بمصانع الشركة في مدينة السادس من أكتوبر، تعتمد على محرك رباعي الأسطوانات سعة 1.5 لتر، بقوة 98 حصان وعزم دوران يبلغ 140 نيوتن متر. يتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي CVT من 8 سرعات.

أبعاد شيفرولية أوبترا


تأتي أوبترا الجديدة بطول 4.490 مم، العرض 1.695 مم، الارتفاع: 1.490 مم، قاعدة العجلات: 2.550 مم، الخلوص الأرضي مع أقصي حمولة يبلغ 125 مم، تتسع مساحة الشنطة 475-910 لتر.

تجهيزات الأمان في شيفرولية أوبترا


تمتلك أوبترا بمجموعة من تجهيزات السلامة المتطورة لضمان حماية الركاب، تشمل، وسائد هواء أمامية، فرامل مانعة للانغلاق ABS، توزيع إلكتروني لقوة الفرامل EBD، نظام ثبات إلكتروني ESC، حساسيات ركن خلفية وكاميرا خلفية، نظام مراقبة ضغط الهواء في الإطارات TPMS.

التجهيزات الخارجية للسيارة تشمل مصابيح ضباب خلفية، مرايا كهربائية، عجلات مقاس 15 بوصة، إضاءة نهارية LED.

تتميز المقصورة الداخلية للسيارة بالعديد من التجهيزات أبرزها، فرش قماشي، عجلة قيادة متعددة الوظائف، شاشة لمس 8 بوصة تدعم تقنيات Apple CarPlay وAndroid Auto.

أسعار شيفرولية أوبتر

تبدأ أسعار شيفرولية أوبترا الجديدة 764.900 جنيه للفئة الأولى القياسية، و789.900 جنيه للفئة الثانية الأعلى تجهيزًا.

اقرأ أيضًا:

"وإنت مش واخد بالك".. 6 أخطاء يومية تدمر سيارتك وترفع تكلفة الصيانة

تبدأ من 450 ألف جنيه.. أسعار أشهر السيارات اليابانية المستعملة بمصر

من 950 ألف إلى 1.07 مليون جنيه.. شيري تيجو 7 تقفز 3 مرات خلال أسابيع

شيفرولية أوبتر لمنصور للسيارات Chevrolet

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

استجابة أمنية تفضح المستور.. سقوط سيدة فبركت فيديو التعدي عليها بالقاهرة
حوادث وقضايا

استجابة أمنية تفضح المستور.. سقوط سيدة فبركت فيديو التعدي عليها بالقاهرة
لماذا نشعر بالجوع أحيانًا دون حاجة حقيقية للطعام؟ 3 أسباب خفية تتحكم في
نصائح طبية

لماذا نشعر بالجوع أحيانًا دون حاجة حقيقية للطعام؟ 3 أسباب خفية تتحكم في
دموع ونظرة وداع.. مشاهد من جنازة الراحل "ضياء العوضي" بالعبور
حوادث وقضايا

دموع ونظرة وداع.. مشاهد من جنازة الراحل "ضياء العوضي" بالعبور
بسبب "فيديو الكرسي".. سقوط المتهمين بقتل "كلب الزقازيق" بدم بارد
حوادث وقضايا

بسبب "فيديو الكرسي".. سقوط المتهمين بقتل "كلب الزقازيق" بدم بارد
خاص| الأوقاف توقف مفتشًا وتحيله للتحقيق شبّه ضياء العوضي بالرسول
أخبار مصر

خاص| الأوقاف توقف مفتشًا وتحيله للتحقيق شبّه ضياء العوضي بالرسول

حتى 96 قرشا.. سعر الدولار يرتفع مقابل الجنيه في 10 بنوك خلال أسبوع
صراع على تعريف الحل.. لماذا تحولت هدنة حرب إيران إلى مأزق مستدام؟
سلام بقوة السلاح.. لماذا هندست واشنطن محادثات مرحلية بين لبنان وإسرائيل؟