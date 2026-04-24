

تستعد شركة مان دريم ManDream، الوكيل المحلي لعلامة BYD بالسوق المصري، لطرح واحدة من أبرز طرازاتها الجديدة خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وهي السيارة BYD TI7 التي تقدم عالميا بأسم Leopard 7 ، والتي تنتمي لفئة الـSUV العائلية كبيرة الحجم.



وتأتي هذه الخطوة في وقت يشهد فيه السوق المحلي اهتمامًا متزايدًا بالسيارات الهجينة والرياضية متعددة الاستخدامات، حيث ينتظر أن تقدم TI7 مزيجًا من الأداء القوي والتكنولوجيا الحديثة.

مواصفات بي واي دي TI7 الجديدة قبل طرحها بمصر:

الأبعاد والمساحات



تأتي بي واي دي TI7 بطول يصل لـ 5 أمتار، مع عرض يقارب 2 متر، وارتفاع 1.86 متر، بينما قاعدة العجلات تقترب من 2.92 متر.



التصميم الخارجي



تأتي بي واي دي TI7 بمظهر خارجي يجمع بين الهيبة الرياضية والخطوط الانسيابية، وتعتمد الواجهة الأمامية على لغة التصميم المحدثة للعلامة الصينية، مع مصابيح LED حادة وشبكة تهوية تمنحها حضوراً قوياً على الطريق، بالإضافة لتصميم خارجي مميز بفتحات تهوية وخطوط جانبية تقلل من مقاومة الهواء.

أداء محرك بى واى دى TI7



تعتمد بى واى دى TI7 المعروفة عالمياً باسم Leopard 7 على تقنية "Dual Mode" الهجينة المتطورة، حيث تجمع بين محرك احتراق داخلي توربيني بسعة 1.5 لتر يولد قوة 154 حصان، بقوة إجمالية 483 حصان، مع عزم دوران يصل إلى 620 نيوتن متر، وتستطيع قطع مسافة تتجاوز 1200 كيلومتر بخزان وقود واحد وشحنة كاملة.



وتستطيع السيارة في نسخة الدفع الرباعي (4WD) المزودة بمحركين كهربائيين، الانطلاق من 0 سرعة 100 كم/ساعة في غضون 4.5 ثانية فقط، أما نسخ الدفع الثنائي في زمن يتراوح بين 7.5 إلى 7.9 ثانية، وتصل سرعتها القصوى إلى 190 كم/ساعة.



منظومة الأمان



تمتلك بي واي دي TI7 منظومة أمان متطورة تهدف إلى تعزيز حماية السائق والركاب أثناء القيادة، حيث تأتي مزودة بعدد من الوسائد الهوائية التي تغطي المقاعد الأمامية والجانبية، إلى جانب هيكل معزز عالي الصلابة مصمم لامتصاص الصدمات وتوزيعها بكفاءة في حالات التصادم، بالإضافة إلى جميع أنظمة الفرامل ومنها نظام الثبات الإلكتروني، ونظام منع الانزلاق، إضافة إلى حساسات ركن أمامية وخلفية وكاميرا رؤية محيطية، وأنظمة دعم القيادة في الطرق المختلفة.