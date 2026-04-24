رئيسة المفوضية الأوروبية: مصر تبذل جهودا لإحلال السلام والاستقرار بالمنطقة

كتب : مصراوي

05:29 م 24/04/2026

أورسولا فون دير لاين

أشادت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، بقيادتي مصر والأردن، الذين يبذلان قصارى جهودهما لإحلال السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

وقالت فون دير لاين، في مؤتمر صحفي مشترك مع عدد من القادة الأوروبيين عقب الاجتماع التشاوري بين قادة عدد من الدول العربية ودول ومؤسسات الاتحاد الأوروبي في قبرص، "لسنا شركاء فقط في هذه الأزمة بل شركاء من أجل المستقبل؛ لذلك كانت هناك قمة مع مصر والأردن لتعزيز الشراكة الاستراتيجية ، حيث لدينا حزم استثمارية كبيرة ونتطلع إلى تلك المنتديات في هذا العام".

وأعربت عن ترحيبها بوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران وكذلك بين لبنان وإسرائيل، وقالت إن "هدفنا المشترك يتمثل في إيجاد لحل دائم ومستدام للحرب؛ بما يضمن حرية الملاحة في مضيق هرمز دون عوائق".

وأضافت أن الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط؛ ينقصه استقرار لبنان؛ "لذلك ندعو الى احترام السيادة اللبنانية".. منوهة بأن الهدنة المؤقتة ليست حلا ولابد من وجود مسار دائم للسلام.
وأضاف "سندعم الشعب اللبناني من خلال القافلة الأوروبية الـ 6 التي وصلت الى لبنان بملايين اليوروهات".
وأكدت ضرورة تعزيز التعاون مع مجلس التعاون الخليجي ليشمل النطاق الجيوسياسي، بالإضافة إلى تنويع الصادرات وتنمية البنية التحتية ومشروعات التنمية.

وشددت في ختام كلمتها، على أن أمن المنطقة يرتبط بشكل وثيق وحرية الملاحة في مضيق هرمز والذي يعتبر تهديدا للمنطقة بأكملها؛ لذلك لابد من اعتماد نهج استباقي لمعالجة الأزمات وإداراتها والذي يأتي من أجل الوقاية والحماية والتنسيق البحري، مشيرة إلى أن عدم احترام معاهدة الانتشار هو أمر لابد من مناقشته؛ لذلك يجب بناء منطقة خالية من الحروب، وتضمن مستقبل مستدام ومزدهر لنا جميعا.

أورسولا فون دير لاين المفوضية الأوروبية الشعب اللبناني مفاوضات لبنان لبنان وإسرائيل

وسط تقارير عن نقص الإمدادات.. 12 ألف بيضة استهلاك حاملات الطائرات الأمريكية
شئون عربية و دولية

وسط تقارير عن نقص الإمدادات.. 12 ألف بيضة استهلاك حاملات الطائرات الأمريكية
دموع ونظرة وداع.. مشاهد من جنازة الراحل "ضياء العوضي" بالعبور
حوادث وقضايا

دموع ونظرة وداع.. مشاهد من جنازة الراحل "ضياء العوضي" بالعبور
بإطلالة شتوية وألوان الربيع.. سلمى أبو ضيف تستمتع بوقتها في سويسرا
زووم

بإطلالة شتوية وألوان الربيع.. سلمى أبو ضيف تستمتع بوقتها في سويسرا
ترقب لجولة ثانية من المفاوضات.. باكستان تواصل "جهود الوساطة" بين إيران
شئون عربية و دولية

ترقب لجولة ثانية من المفاوضات.. باكستان تواصل "جهود الوساطة" بين إيران
انخفضت 70 جنيها.. كيف تحركت أسعار الذهب خلال أسبوع؟
اقتصاد

انخفضت 70 جنيها.. كيف تحركت أسعار الذهب خلال أسبوع؟

حتى 96 قرشا.. سعر الدولار يرتفع مقابل الجنيه في 10 بنوك خلال أسبوع
صراع على تعريف الحل.. لماذا تحولت هدنة حرب إيران إلى مأزق مستدام؟
سلام بقوة السلاح.. لماذا هندست واشنطن محادثات مرحلية بين لبنان وإسرائيل؟