أشادت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، بقيادتي مصر والأردن، الذين يبذلان قصارى جهودهما لإحلال السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

وقالت فون دير لاين، في مؤتمر صحفي مشترك مع عدد من القادة الأوروبيين عقب الاجتماع التشاوري بين قادة عدد من الدول العربية ودول ومؤسسات الاتحاد الأوروبي في قبرص، "لسنا شركاء فقط في هذه الأزمة بل شركاء من أجل المستقبل؛ لذلك كانت هناك قمة مع مصر والأردن لتعزيز الشراكة الاستراتيجية ، حيث لدينا حزم استثمارية كبيرة ونتطلع إلى تلك المنتديات في هذا العام".

وأعربت عن ترحيبها بوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران وكذلك بين لبنان وإسرائيل، وقالت إن "هدفنا المشترك يتمثل في إيجاد لحل دائم ومستدام للحرب؛ بما يضمن حرية الملاحة في مضيق هرمز دون عوائق".

وأضافت أن الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط؛ ينقصه استقرار لبنان؛ "لذلك ندعو الى احترام السيادة اللبنانية".. منوهة بأن الهدنة المؤقتة ليست حلا ولابد من وجود مسار دائم للسلام.

وأضاف "سندعم الشعب اللبناني من خلال القافلة الأوروبية الـ 6 التي وصلت الى لبنان بملايين اليوروهات".

وأكدت ضرورة تعزيز التعاون مع مجلس التعاون الخليجي ليشمل النطاق الجيوسياسي، بالإضافة إلى تنويع الصادرات وتنمية البنية التحتية ومشروعات التنمية.

وشددت في ختام كلمتها، على أن أمن المنطقة يرتبط بشكل وثيق وحرية الملاحة في مضيق هرمز والذي يعتبر تهديدا للمنطقة بأكملها؛ لذلك لابد من اعتماد نهج استباقي لمعالجة الأزمات وإداراتها والذي يأتي من أجل الوقاية والحماية والتنسيق البحري، مشيرة إلى أن عدم احترام معاهدة الانتشار هو أمر لابد من مناقشته؛ لذلك يجب بناء منطقة خالية من الحروب، وتضمن مستقبل مستدام ومزدهر لنا جميعا.