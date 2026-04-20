أحدث أسعار إكس بينج MONA M03 الجديدة بالسوق المصري خلال أبريل

كتب : محمد جمال

12:27 م 20/04/2026 تعديل في 12:27 م
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    إكس بينج MONA M03
  • عرض 5 صورة
    إكس بينج MONA M03
  • عرض 5 صورة
    إكس بينج MONA M03
  • عرض 5 صورة
    إكس بينج MONA M03

تقدم شركة راية أوتو، إحدى شركات راية القابضة للاستثمارات المالية الوكيل الحصري لعلامة XPENG في مصر، عن السيارة إكس بينج MONA M03 الجديدة كليًا بالسوق المصري لأول مرة خلال شهر أبريل 2026 الجاري.

أسعار ومواصفات إكس بينج MONA M03 الجديدة بمصر:

أبعاد ومساحات MONA M03

تأتي السيارة MONA M03 بطول 4780 مم، وعرض 1896 مم، وارتفاع 1445 مم، وقاعدة عجلات 2815 مم، وتصنف كسيارة سيدان كهربائية هاتشباك مدمجة ذات 5 مقاعد.

أداء MONA M03

تأتي إكس بينج MONA M03 بمنظومة كهربائية تعتمد على بطارية بسعة 63 كيلووات/ساعة،وتسير 504 كيلومترات بالشحنة الواحدة، بقوة 218 حصان مع عزم دوران يبلغ 250 نيوتن متر وتتسارع من 0 إلى 100 كيلومتر في الساعة خلال 7.2 ثانية.

وسائل الأمان في MONA M03

تتوفر MONA M03 الجديدة كليًا في السوق المصري بمنظومة كبيرة من وسائل الأمان أبرزها 6 وسائد هوائية، بالإضافة مجموعة متكاملة من أنظمة السلامة النشطة منها التحذير من الخروج عن المسار، والمساعدة على البقاء داخل المسار، والمساعدة على تجنب الخروج الطارئ، والتحكم الذكي في الإضاءة الأمامية.

كما يتوفر بالسيارة نظام مراقبة حالة السائق، والتحذير من الاصطدام الخلفي، والتنبيه من حركة المرور المتقاطعة الخلفية، ومراقبة النقطة العمياء والتحذير من تغيير المسار، والتحذير عند فتح الأبواب، والتنبيه من الاصطدام الأمامي، والفرملة التلقائية الطارئة.

أسعار MONA M03

تقدم إكس بينج MONA M03 في السوق المصري بفئتين من التجهيزات، حيث بلغ سعر الفئة M03 FWD Premium Plus نحو 1,400,000 جنيه، بينما سجلت الفئة M03 FWD Premium حوالي 1,350,000 جنيه.

MONA M03 اية أوتو إكس بينج

