لندن - (د ب أ):

كشفت شركة رولز رويس عن خططها لإطلاق سلسلة محدودة من السيارات الكهربائية الكابريو بحلول صيف 2028.

ما اسم سيارة رولز رويس الكهربائية الجديدة؟

وأوضحت الشركة البريطانية العريقة أن السلسلة الجديدة من السيارات المصنوعة حسب الطلب تحمل الاسم Nightingale، تضم سيارة كابريو فارهة يبلغ طولها 5,76 متر، وتشتمل على مقعدين فقط.

ولم تكشف رولز رويس حتى الآن عن أية تفاصيل تقنية تتعلق بقوة وأداء المحركات الكهربائية أو البطاريات ومدى القيادة.

100 نسخة فقط حول العالم من رولز رويس Nightingale الكهربائية

ولتأكيد طابع التفرد والتميز، سيقتصر إنتاج السيارة الكابريو الفارهة على 100 نسخة فقط، ولم تفصح رولز رويس بعد عن أسعارها.

اقرأ أيضًا:

