بـ100 نسخة فقط.. رولز رويس تكشف عن خطتها للسيارات الكهربائية الكابريو

كتب : مصراوي

01:13 م 20/04/2026 تعديل في 01:14 م
لندن - (د ب أ):

كشفت شركة رولز رويس عن خططها لإطلاق سلسلة محدودة من السيارات الكهربائية الكابريو بحلول صيف 2028.

وأوضحت الشركة البريطانية العريقة أن السلسلة الجديدة من السيارات المصنوعة حسب الطلب تحمل الاسم Nightingale، تضم سيارة كابريو فارهة يبلغ طولها 5,76 متر، وتشتمل على مقعدين فقط.

ولم تكشف رولز رويس حتى الآن عن أية تفاصيل تقنية تتعلق بقوة وأداء المحركات الكهربائية أو البطاريات ومدى القيادة.

ولتأكيد طابع التفرد والتميز، سيقتصر إنتاج السيارة الكابريو الفارهة على 100 نسخة فقط، ولم تفصح رولز رويس بعد عن أسعارها.

اقرأ أيضًا:

خبير سيارات يكشف أسباب استمرار ارتفاع الأسعار رغم استقرار الدولار

لأعلى سعر.. سيارات تابعة للمخابرات العامة للبيع في مزاد علني

في موجة الزيادات.. دونج فينج تواصل تثبيت أسعار عدد من سياراتها بمصر

مستند.. ما هي الـ34 خدمة التي علقتها الحكومة على الممتنعين عن سداد النفقة؟
أول بيان رسمي من الخارجية بشأن وفاة ضياء العوضي
الإمارات تطلب من أمريكا دعمها بخط تبادل عملات.. ماذا نعرف عنه؟
أنفاق أصفهان: معركة الـ100 متر على اليورانيوم بين إيران وأمريكا (تجربة تفاعلية)