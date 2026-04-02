تدهور الرؤية وأمطار رعدية محتملة.. 9 نصائح لقيادة سيارتك بأمان لتفادي الحوادث

كتب : محمد جمال

12:14 م 02/04/2026

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من استمرار تأثير الرمال المثارة على عدد من المناطق، تشمل السواحل الشمالية الغربية، والصحراء الغربية، والوجه البحري، مع امتدادها خلال الساعات المقبلة إلى القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال وجنوب الصعيد.

وأشارت الهيئة إلى أن هذه الأجواء قد تؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية لأقل من 1000 متر في بعض المناطق، بالتزامن مع نشاط ملحوظ للرياح تصل سرعته إلى 40 كم/س، وقد تصل الهبات إلى 60 كم/س، ما يزيد من صعوبة القيادة خاصة على الطرق السريعة والمكشوفة.

وأضافت أن البلاد تشهد أيضًا فرصًا لسقوط أمطار متفاوتة الشدة، قد تكون رعدية أحيانًا، على مناطق متفرقة من الجمهورية، خاصة خلال الساعات الأولى من اليوم، وهو ما يزيد من خطورة القيادة في ظل الطقس غير المستقر.

وفي ظل هذه الظروف، تزداد مخاطر الحوادث المرورية، ما يتطلب من قائدي السيارات توخي الحذر واتباع عدد من الإرشادات المهمة للقيادة الآمنة أثناء الأمطار والعواصف الترابية:

- تأكد من سلامة الإطارات قبل التحرك، لأنها عامل أساسي في ثبات السيارة.

- اترك مسافة أمان كافية لا تقل عن 300 متر بينك وبين السيارة الأمامية.

- استخدم المصابيح الأمامية ومصابيح الضباب لزيادة وضوح الرؤية للآخرين.

- تجنب الضغط المفاجئ على الفرامل حتى لا تفقد السيطرة على السيارة.

- أغلق نوافذ السيارة جيدًا لتفادي دخول الأتربة أو أي أجسام متطايرة.

- تأكد من كفاءة ماسحات الزجاج ووجود ماء كافٍ لتنظيف الزجاج أثناء القيادة.

- في حال اشتداد الرياح وانخفاض الرؤية بشكل كبير، يفضل التوقف في مكان آمن بعيدًا عن الطريق.

- تجنب استخدام الهاتف المحمول أو الانشغال بأي شيء آخر أثناء القيادة.

- استخدم الإشارات المرورية في الوقت المناسب لتفادي الحوادث.

