وافقت الحكومة في اجتماعها الأسبوعي اليوم الخميس على 4 مشروعات لاتفاقيات التزام بترولية، بإجمالي 52.97 مليون دولار، إلى جانب حفر 6 آبار كحد أدنى ضمن خطط البحث والاستكشاف.

وتشمل الاتفاقيات مشروع اتفاقية التزام للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شرق الإسكندرية البحرية بالبحر المتوسط، بين جمهورية مصر العربية والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس"، وشركة كايرون إيجيبت دلتا ليمتد.

أعمال في شمال طنطا الأرضية

كما تمت الموافقة على مشروع اتفاقية للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شمال طنطا الأرضية بدلتا النيل، بين الحكومة المصرية و"إيجاس" وشركة أي بي آر ساوث دسوق ليمتد.

وشملت الاتفاقيات أيضًا مشروع اتفاقية في منطقة الفيروز الأرضية بشمال سيناء، بين جمهورية مصر العربية والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس"، وشركة برينكو شمال سيناء للبترول إنك.

تنمية حقل عسران بالصحراء الشرقية

كما تمت الموافقة على مشروع اتفاقية التزام رابعة تتعلق بالبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة تنمية حقل عسران شمال عامر بالصحراء الشرقية، بين جمهورية مصر العربية والشركة العامة للبترول.