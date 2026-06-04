أعلنت شركة جلوبال أوتو، الوكيل الرسمي لعلامتي BMW وMINI في مصر، عن أحدث قائمة أسعار سيارات رسمية لـ BMW وMINI خلال يونيو 2026، والتي ضمت عددًا كبيرًا من الطرازات المتاحة محليًا بمختلف الفئات.

أرخص سيارات BMW في مصر

وجاءت السيارة الأقل سعرًا ضمن طرازات BMW، الفئة الأولى 118i M Sport الهاتشباك، والتي تقدم بسعر رسمي 2 مليون و550 ألف جنيه، فيما تبدأ أسعار الفئة الثانية جران كوبيه 218i M Sport من 2 مليون و750 ألف جنيه.

أسعار الفئتين الثالثة والرابعة

وتتوفر الفئة الثالثة 320i Luxury Ultimate بسعر 3 ملايين و500 ألف جنيه، بينما تقدم الفئة الرابعة 420i M Sport المكشوفة بسعر 5 ملايين و200 ألف جنيه، و420i M Sport جران كوبيه مقابل 4 ملايين و950 ألف جنيه.

أسعار سيارات BMW الرياضية متعددة الاستخدامات

وفي فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV، تبدأ أسعار BMW X1 من 3 ملايين و200 ألف جنيه، وX2 من 3 ملايين و600 ألف جنيه، بينما تتوفر X3 الجديدة محليًا بسعر يبدأ من 4 ملايين و350 ألف جنيه.

أسعار سيارات MINI في مصر

فيما تبدأ أسعار MINI، من 2 مليون و250 ألف جنيه لفئة Cooper C Classic ثلاثية الأبواب، فيما تصل أسعار النسخ الرياضية JCW إلى 2 مليون و975 ألف جنيه.

الضمان وخدمات ما بعد البيع

تشمل جميع السيارات المطروحة حزمة خدمات BMW Service Inclusive، إلى جانب ضمان لمدة 5 سنوات أو 200 ألف كيلومتر، وخدمة صيانة مجانية لمدة 3 سنوات أو 60 ألف كيلومتر أيهما أقرب.

ويمكن من خلال القائمة التالية التعرف على أسعار سيارات BMW وMINI بالتفصيل:

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