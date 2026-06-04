خسائر بالملايين.. كيف استنزف المدربون الأجانب خزينة الأهلي؟

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خلال آخر 14 شهرًا، تكبدت خزينة النادي الأهلي خسائر مالية طائلة لثلاثة مدربين أجانب، دون مردود فني على الفريق الأول لكرة القدم.

الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أنهى الموسم بلقب وحيد، هو كأس السوبر المصري، في المقابل ودع دوري أبطال أفريقيا من ربع النهائي بالهزيمة أمام الترجي، وكأس مصر من دور الـ32 بالهزيمة أمام المصرية للاتصالات، الناشط في القسم الثاني.

وفي الدوري المصري، أنهى الأهلي الموسم في المركز الثالث لأول مرة في تاريخه، ليشارك في الكونفدرالية الأفريقية.

الأهلي.. 3 مدربين أجانب في عام

في أبريل 2025، أعلن الأهلي رحيل السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، بعد 3 سنوات مع الأحمر حقق خلالها إنجازات كبرى، وتولى عماد النحاس تدريب الفريق لفترة مؤقتة.

بعدها تعاقد الأهلي مع الإسباني خوسيه ريبيرو، لكنه لم يستمر طويلًا، وقاد الفريق لمدة 94 يومًا فقط، من 29 مايو إلى 31 أغسطس، وعاد النحاس لقيادة الفريق لفترة مؤقتة.

وفي أكتوبر 2025، أعلن الأهلي التعاقد مع الدنماركي ييس توروب، وفجر اليوم فسخ الأحمر تعاقده معه بعد موسم كارثي، لم يحقق خلاله سوى بطولة وحيدة، وهي كأس السوبر الماضي.

ومع التغيير بين المدربين، عانت خزينة الأهلي ماليًا، إذ دفع الأحمر مليونًا و500 ألف دولار قيمة 6 أشهر من عقد مارسيل كولر لإنهاء التعاقد.

وحكمت المحكمة الرياضية بأحقية خوسيه ريبيرو في 580 ألف دولار لدى الأهلي، وفقًا لما كشفه مصدر لمصراوي.

وفيما يخص ييس توروب، دفع الأهلي مليونًا و650 ألف دولار، نحو 80 مليون جنيه مصري، لإنهاء التعاقد مع الدنماركي وجهازه المعاون.

وقال مصدر لمصراوي: "بموجب الاتفاق، سيحصل توروب وجهازه المعاون على رواتب خمسة أشهر كاملة، تشمل ثلاثة أشهر قيمة الشرط الجزائي المنصوص عليه في التعاقد، بالإضافة إلى راتبي شهري مايو ويونيو".

وأضاف المصدر: "وتبلغ القيمة الشهرية لرواتب الجهاز الفني نحو 250 ألف دولار، ليصل إجمالي المستحقات المالية الخاصة بالمدرب وجهازه المعاون إلى مليون و250 ألف دولار، و30% لوكالة المدرب (375 ألف دولار)".

وهكذا يصل إجمالي ما تكبدته خزينة الأهلي خلال عام إلى 3 ملايين و730 ألف دولار، ما يعادل 193 مليونًا و325 ألفًا و900 جنيه مصري.

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